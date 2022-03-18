Мини-футбол. Чемпионат России. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой» в перенесенном матче

19-20 марта пройдут перенесенные матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой».
Чемпионат России по мини-футболу
Париматч Суперлига
10-й тур
Перенесенные матчи
Первый матч
19 марта
Новая Генерация – Ухта – 17.00
Второй матч
20 марта
Новая Генерация – Ухта – 16.00
Турнирное положение: Торпедо – 48 очков (26 игр), Синара – 45 (24), Тюмень – 44 (24), Норильский никель – 37 (24), КПРФ – 37 (24), Газпром-Югра – 34 (26), Ухта – 26 (24), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 15 (22).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.