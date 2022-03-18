Мини-футбол. Чемпионат России. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой» в перенесенном матче

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19-20 марта пройдут перенесенные матчи 10-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

10-й тур 

Перенесенные матчи

Первый матч

19 марта

Новая Генерация – Ухта – 17.00

 

Второй матч

20 марта

Новая Генерация – Ухта – 16.00

 

Турнирное положение: Торпедо – 48 очков (26 игр), Синара – 45 (24), Тюмень – 44 (24), Норильский никель – 37 (24), КПРФ – 37 (24), Газпром-Югра – 34 (26), Ухта – 26 (24), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 15 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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