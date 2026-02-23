Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости
1. Олимпийские игры-2026 в Милане официально закрыты, а олимпийский огонь погашен.
2.На церемонии закрытия прошли и наши спортсмены. Но в трансляции их почти не показали.
3. Дарья Непряева финишировала 11-й в лыжном марафоне, но в итоге была дисквалифицирована за то, что надела чужие лыжи на переодевании. А выиграла гонку шведка Эбба Андерссон.
4. Китайская фристайлистка Гу Эйлин взяла золото в хаф-пайпе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
5. Экипаж бобслеиста Йоханнеса Лохнера выиграл золото в четверках. Его разгоняющий Торстен Маргис стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по бобслею.
6. Шведские керлингистки стали чемпионками, обыграв в финале Швейцарию. Бронза у Канады, которая в матче за третье место победила США.
7. В мужском хоккее мощная развязка – США победили Канаду в овертайме олимпийского финала. Для американцев это первое чемпионство за 46 лет – после «Чуда на льду» с СССР.
8. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан лучшим игроком олимпийского турнира в Милане. А еще – лучшим нападающим.
9. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс поздравил Йоханнеса Клэбо с 11-й победой на Играх.
10. Серебряный призер Милана Никита Филиппов мечтает выступить на следующей Олимпиаде сразу в двух видах: ски-альпинизме и биатлоне.
Цитаты дня
Тихонов о санкциях против российских атлетов: «То допускают, то не допускают – это неприемлемо. При мне вставал весь исполком IBU, как при Сталине»
Бьорндален о конкуренции в лыжах: «Фактически есть только норвежская команда. Россия и Беларусь не приезжают на Кубок мира, это тоже вредит уровню соревнований»
Непряева пошутила про марафон, где надела чужие лыжи: «Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться»
Ларкин про 41 сэйв Хеллибака против Канады в финале ОИ: «Он больше не должен платить за выпивку в Мичигане никогда в жизни»
Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»
Фурнье-Бодри – о совместном фото с Петросян на Олимпиаде: «Для нас это был очень милый и вдохновляющий момент»
«Барселона» вернула лидерство в Ла Лиге, «Арсенал» прихлопнул «Тоттенхэм», «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, поражение «Милана», Престианни оскорблен обвинениями в расизме и другие новости
