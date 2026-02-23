Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости

1. Олимпийские игры-2026 в Милане официально закрыты , а олимпийский огонь погашен.

2.На церемонии закрытия прошли и наши спортсмены . Но в трансляции их почти не показали.

3. Дарья Непряева финишировала 11-й в лыжном марафоне, но в итоге была дисквалифицирована за то, что надела чужие лыжи на переодевании . А выиграла гонку шведка Эбба Андерссон .

4. Китайская фристайлистка Гу Эйлин взяла золото в хаф-пайпе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой .

5. Экипаж бобслеиста Йоханнеса Лохнера выиграл золото в четверках . Его разгоняющий Торстен Маргис стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по бобслею .

6. Шведские керлингистки стали чемпионками, обыграв в финале Швейцарию . Бронза у Канады, которая в матче за третье место победила США.

7. В мужском хоккее мощная развязка – США победили Канаду в овертайме олимпийского финала . Для американцев это первое чемпионство за 46 лет – после «Чуда на льду» с СССР .

8. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан лучшим игроком олимпийского турнира в Милане. А еще – лучшим нападающим .

9. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс поздравил Йоханнеса Клэбо с 11-й победой на Играх .

10. Серебряный призер Милана Никита Филиппов мечтает выступить на следующей Олимпиаде сразу в двух видах : ски-альпинизме и биатлоне.

Цитаты дня

Тихонов о санкциях против российских атлетов: «То допускают, то не допускают – это неприемлемо. При мне вставал весь исполком IBU, как при Сталине»

Бьорндален о конкуренции в лыжах: «Фактически есть только норвежская команда. Россия и Беларусь не приезжают на Кубок мира, это тоже вредит уровню соревнований»

Непряева пошутила про марафон, где надела чужие лыжи: «Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться»

Ларкин про 41 сэйв Хеллибака против Канады в финале ОИ: «Он больше не должен платить за выпивку в Мичигане никогда в жизни»

Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»

Фурнье-Бодри – о совместном фото с Петросян на Олимпиаде: «Для нас это был очень милый и вдохновляющий момент»

