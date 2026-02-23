  • Спортс
  • Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости
13

Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости

1. Олимпийские игры-2026 в Милане официально закрыты, а олимпийский огонь погашен.

2.На церемонии закрытия прошли и наши спортсмены. Но в трансляции их почти не показали.

3. Дарья Непряева финишировала 11-й в лыжном марафоне, но в итоге была дисквалифицирована за то, что надела чужие лыжи на переодевании. А выиграла гонку шведка Эбба Андерссон.

4. Китайская фристайлистка Гу Эйлин взяла золото в хаф-пайпе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой

5. Экипаж бобслеиста Йоханнеса Лохнера выиграл золото в четверках. Его разгоняющий Торстен Маргис стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по бобслею.

6. Шведские керлингистки стали чемпионками, обыграв в финале Швейцарию. Бронза у Канады, которая в матче за третье место победила США.

7. В мужском хоккее мощная развязка – США победили Канаду в овертайме олимпийского финала. Для американцев это первое чемпионство за 46 лет – после «Чуда на льду» с СССР.

8. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид признан лучшим игроком олимпийского турнира в Милане. А еще – лучшим нападающим.

9. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс поздравил Йоханнеса Клэбо с 11-й победой на Играх.

10. Серебряный призер Милана Никита Филиппов мечтает выступить на следующей Олимпиаде сразу в двух видах: ски-альпинизме и биатлоне.

Цитаты дня

Тихонов о санкциях против российских атлетов: «То допускают, то не допускают – это неприемлемо. При мне вставал весь исполком IBU, как при Сталине»

Бьорндален о конкуренции в лыжах: «Фактически есть только норвежская команда. Россия и Беларусь не приезжают на Кубок мира, это тоже вредит уровню соревнований»

Непряева пошутила про марафон, где надела чужие лыжи: «Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться»

Ларкин про 41 сэйв Хеллибака против Канады в финале ОИ: «Он больше не должен платить за выпивку в Мичигане никогда в жизни»

Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»

Фурнье-Бодри – о совместном фото с Петросян на Олимпиаде: «Для нас это был очень милый и вдохновляющий момент»

«Барселона» вернула лидерство в Ла Лиге, «Арсенал» прихлопнул «Тоттенхэм», «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, поражение «Милана», Престианни оскорблен обвинениями в расизме и другие новости

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
утренний дайджест
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как говорится: состоялся "Мираж на льду" 😉
Интервью Даши Непряевой послушайте, там она причину назвала, почему на 12-й номер заехала: «….думала о Савелии (у него накануне был 12-й номер), даже не знаю, что со мной…»😏
Ну не знаю, как там у них…дружба? Знатоки, ваш выход!😂
Я только видел, что вчера кое кто уже сидел на шее у Коростылёва на закрытии 🤣
Наша Непряева поднапрягла судей, прославилась не победой, но в каждой новости про нее пишут😅 Так что нет худа без дрбра👍🏻
В лыжах бегать нельзя.
Ни в своих, ни в чужих.
А в школу ходить можно.
И нужно.
Влюбленная девушка умом уже не думает, поэтому и ошиблась при смене лыж. Но зато «покаталась» на шей парню
Ответ Axmat Cecenov
Влюбленная девушка умом уже не думает, поэтому и ошиблась при смене лыж. Но зато «покаталась» на шей парню
вроде у неё есть другой воздыхатель
Ответ dmitrij.vnukov2017
вроде у неё есть другой воздыхатель
Одно другому не мешает🤭 может уже «груш объелся» воздыхатель🤪
За что Непряеву-то?Ей же наоборот сложнее было)))В чужих-то лыжах
