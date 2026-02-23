  • Спортс
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»

Глава МПК: решение о допуске российских паралимпийцев не может быть отменено.

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпийским играм-2026 с национальной символикой. 

Ранее стало известно, что украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран. Они не будут присутствовать на церемонии открытия Игр и других официальных мероприятиях.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично.

Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их принять участие, но если они не хотят, то мы это уважаем», – приводит слова Парсонса The Independent. 

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
29 комментариев
Вот за это только уважение! Не всё ещё прогнило в этом мире. Уважаемые украинские чиновники могут пососать леденцы.
Ответ Evgen Vynokurov
Вот за это только уважение! Не всё ещё прогнило в этом мире. Уважаемые украинские чиновники могут пососать леденцы.
На леденцы деньги нужны вообще-то.
Ответ Evgen Vynokurov
Вот за это только уважение! Не всё ещё прогнило в этом мире. Уважаемые украинские чиновники могут пососать леденцы.
Они в знак протеста перестанут брать деньги у Европы!А если и возьмут,то тилько трохи для себя!!
Хоть здесь не сдали назад под давлением « прогрессивной общественности»
Ответ sergey2022
Хоть здесь не сдали назад под давлением « прогрессивной общественности»
Прогрессивные доллары Минспорта они такие!💪
Ведь могут, если захотят)
А некоторым так хоцца, чтобы отменили государственную атрибутику. Перехоцца...
Сразу понятно что президент параМОК не британец.
Жаль, что только с гимном и флагом в итоге выступят всего 6 человек, не считая сопровождающих, а ещё пару месяцев назад гуляли цифры до 40. Но проблем в целом ясна - все (или почти все) участники от России получили так называемое двойное приглашение, что означает что они не проходили квалификаций. Другие федерации, кроме лгбт сообщества в биатлоне и слэдж хоккее, не согласовали такой формат участия наших спортсменов.
Ответ Vfly21
Жаль, что только с гимном и флагом в итоге выступят всего 6 человек, не считая сопровождающих, а ещё пару месяцев назад гуляли цифры до 40. Но проблем в целом ясна - все (или почти все) участники от России получили так называемое двойное приглашение, что означает что они не проходили квалификаций. Другие федерации, кроме лгбт сообщества в биатлоне и слэдж хоккее, не согласовали такой формат участия наших спортсменов.
Следж-хоккей управляется непосредственно МПК, а не ИИХФ. Когда ПКР допускали в сентябре 2025 на Паралимпиаду, квалификация уже закончилась. Все участники определены, места заполнены, куда сборную России впихивать. Это не лыжные гонки, куда можно задним числом дозаявить 2 лыжников, это командный игровой вид. А вот биатлон да, лгбт сообщество
Ответ EgorArefev
Следж-хоккей управляется непосредственно МПК, а не ИИХФ. Когда ПКР допускали в сентябре 2025 на Паралимпиаду, квалификация уже закончилась. Все участники определены, места заполнены, куда сборную России впихивать. Это не лыжные гонки, куда можно задним числом дозаявить 2 лыжников, это командный игровой вид. А вот биатлон да, лгбт сообщество
Ну я как раз по хоккею просто сожалею, там объективно сетку не расширить никак.
На это нужно было 4 года?
Хорошо, что справедливость восторжествовала!
Эндрю Парсонс знай ты с яйцами !
Ну ждем церемонии открытия, где пройдёт сборная России. Хоть по численности небольшая делегация, но под флагом России и объявлением диктора на стадионе "Federation de Russie, Russian Federation, Federazione Russa". А потом взятие медали (уверен, будет, хоть у нас всего 6 паралимпийцев, но они все сильнейшие в своих видах дисциплинах), поднятие флага, и звучание гимна в случае победы. Давно мы этого ждали. И пусть весь мир смотрит на это.
