Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»

Глава МПК: решение о допуске российских паралимпийцев не может быть отменено.

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпийским играм-2026 с национальной символикой.

Ранее стало известно, что украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран. Они не будут присутствовать на церемонии открытия Игр и других официальных мероприятиях.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично.

Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их принять участие, но если они не хотят, то мы это уважаем», – приводит слова Парсонса The Independent.

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

