Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпийским играм-2026 с национальной символикой.
Ранее стало известно, что украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под флагами их стран. Они не будут присутствовать на церемонии открытия Игр и других официальных мероприятиях.
«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично.
Мы хотим донести до них (украинской стороны) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их принять участие, но если они не хотят, то мы это уважаем», – приводит слова Парсонса The Independent.
Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
