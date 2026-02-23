Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»

Журова: Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо уникальным.

Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 в Италии он выиграл все шесть гонок.

«В истории никто не будет смотреть, кто был или не был на соревнованиях, когда Клэбо выигрывал олимпийские медали. Несмотря на отсутствие россиян, Клэбо все равно будет величайшим победителем зимних Олимпиад. Я лично как спортсмен всегда восхищаюсь такими результатами и рекордами. Рекорд Клэбо и его 11 золотых медалей вызывают у меня восхищение и уважение. Он сделал для этого очень много.

Лыжные гонки – сложнейший вид спорта. Люди во многом себе отказывают, чтобы выиграть столько, сколько выиграл Клэбо. К тому же он показал, что он универсальный лыжник, выиграл все гонки на Олимпиаде – и спринт, и длинные дистанции.

Клэбо – уникальный спортсмен, такие, как он, рождаются не часто. Таких, как Клэбо, Бьорндален, Фелпс, в принципе тяжело обыграть. Понятно, что Саша Большунов мог составить Клэбо определенную конкуренцию на этих Олимпийских играх. Возможно, Клэбо выиграл бы не все шесть золотых медалей. Но норвежец все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства», – сказала Журова.