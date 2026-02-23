  • Спортс
  • Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
61

Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»

Журова: Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо уникальным.

Клэбо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 в Италии он выиграл все шесть гонок.

«В истории никто не будет смотреть, кто был или не был на соревнованиях, когда Клэбо выигрывал олимпийские медали. Несмотря на отсутствие россиян, Клэбо все равно будет величайшим победителем зимних Олимпиад. Я лично как спортсмен всегда восхищаюсь такими результатами и рекордами. Рекорд Клэбо и его 11 золотых медалей вызывают у меня восхищение и уважение. Он сделал для этого очень много.

Лыжные гонки – сложнейший вид спорта. Люди во многом себе отказывают, чтобы выиграть столько, сколько выиграл Клэбо. К тому же он показал, что он универсальный лыжник, выиграл все гонки на Олимпиаде – и спринт, и длинные дистанции.

Клэбо – уникальный спортсмен, такие, как он, рождаются не часто. Таких, как Клэбо, Бьорндален, Фелпс, в принципе тяжело обыграть. Понятно, что Саша Большунов мог составить Клэбо определенную конкуренцию на этих Олимпийских играх. Возможно, Клэбо выиграл бы не все шесть золотых медалей. Но норвежец все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
61 комментарий
Журова...Прогиб засчитан)))Вот значит какая сегодня политика партии...
Ответ Сергей Круг
Журова...Прогиб засчитан)))Вот значит какая сегодня политика партии...
Они ж приспособленцы все. Власть поменяется и живо все переобуваться начнут. Та же самая Матвиенко, аж смотреть тошно.
Ответ Сергей Круг
Журова...Прогиб засчитан)))Вот значит какая сегодня политика партии...
Какая? Сближение?))))
большунов бы там пошуровал...уж подготовили бы...лыжи у нас на уровне...стимула только не хватает...
Ответ Сергей Воробей
большунов бы там пошуровал...уж подготовили бы...лыжи у нас на уровне...стимула только не хватает...
лыжи готовят +,- одинаково во всех командах, что показало "хищение" нашей Непряевой лыж у немки )),- результат остался тот на который готов спортсмен.
Ответ velesss
лыжи готовят +,- одинаково во всех командах, что показало "хищение" нашей Непряевой лыж у немки )),- результат остался тот на который готов спортсмен.
во-первых, важна эпюра лыж, подбирается индивидуально под спортсмена (Хенниг крупнее Непряевой), дальше структура, наносится отдельно, а дальше уже смазка, наносится под особенности спортсмена, в зависимости от того, как будет работать, либо прокат на пологих участках, либо сильное держание на подъёмах и тд, каждой лыжнице индивидуально

поэтому вообще даже близко не одинаково :)
Да не ужели в Журовой проснулся спортсмен , подавив пропагандиста-депутата.
Ответ velesss
Да не ужели в Журовой проснулся спортсмен , подавив пропагандиста-депутата.
два раза в сутки сломанные часы показывают правильное время
Ответ Лжетрофеич
два раза в сутки сломанные часы показывают правильное время
убедили, лайк
Какая отвратительная приспособленка
С такими «служителями стране» ей и врагов не надо… молодец- повосхищалась тем кто был против возвращения того же Большунова…. Неужели она не понимает что тем самым она еще больше бьет по желанию Александра выступать именно за нашу страну?! Думаю после этой ОИ, таких «комментариев» наших чиновников+ если Вяльбе снимут… я пойму если многие из них решат сменить спортивное гражданство🤨
Ответ Cler
С такими «служителями стране» ей и врагов не надо… молодец- повосхищалась тем кто был против возвращения того же Большунова…. Неужели она не понимает что тем самым она еще больше бьет по желанию Александра выступать именно за нашу страну?! Думаю после этой ОИ, таких «комментариев» наших чиновников+ если Вяльбе снимут… я пойму если многие из них решат сменить спортивное гражданство🤨
Если свои так относятся и лебезят перед соперниками, то такую страну можно смело менять, да и без этого если бы Большунов за другую страну стал выступать, я бы не был против, наоборот, это было бы лучше для лыж, да, не очень для страны, но если наших всё равно не допускают, то лучше так, чем никак.
Ответ Cler
С такими «служителями стране» ей и врагов не надо… молодец- повосхищалась тем кто был против возвращения того же Большунова…. Неужели она не понимает что тем самым она еще больше бьет по желанию Александра выступать именно за нашу страну?! Думаю после этой ОИ, таких «комментариев» наших чиновников+ если Вяльбе снимут… я пойму если многие из них решат сменить спортивное гражданство🤨
Большунов Дурачек.надо было за аенесуелу выступать
Медведь, что ли, в лесу сдох? Что это с Журовой?
А что не так конкретно в этом высказывании Журовой? С Большуновым, скорее всего, у Клэбо было бы не так много золота, но оно бы у норга было в любом случае, и там, где Большунов смог бы его опередить, Йоханнес всё равно бы выигрывал медаль. Это утверждение не лишено смысла. Или кто-то считает, что прямо сейчас в России есть аж три лыжника, которые смогли бы опередить Клэбо в одной из гонок этих ОИ и не позволить ему попасть на пьедестал?
Проблеск ума у Журовой случился сегодня
За такое можно и мандат на стол положить...
Ответ Data Architector
За такое можно и мандат на стол положить...
На это нужна совесть. У Журовой,выходит, с этим туговато.
Когда вспоминают рекорды великих, почему-то никто не упомянул рекорд Эрика Хайдена: 5 из 5 в 1980-м в коньках.
Лыжи в Telegram
