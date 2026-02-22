  • Спортс
39

⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Гу Эйлин выиграла золото в хафпайпе, Ли Фанхуэй – 2-я, Аткин – 3-я

Гу Эйлин выиграла золото в хафпайпе на Олимпиаде-2026.

Китайская фристайлистка Гу Эйлин одержала победу в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Хафпайп, женщины

1. Гу Эйлин (Китай) – 94,75

2. Ли Фанхуэй (Китай) – 93,00

3. Зои Аткин (Великобритания) – 92,50

4. Эми Фрейзер (Канада) – 88,00

5. Индра Браун (Австралия) – 87,00

6. Чжан Кэсинь (Китай) – 83,25

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Гу мало того что красотка
Куда важнее, как у нацистов подгорает от ее побед
Ее оскорбляют, ей угрожают в том числе физически. На Фокс Ньюс ее объявили предателем
А она не ломается и побеждает
Ответ Zlatan
Гу мало того что красотка Куда важнее, как у нацистов подгорает от ее побед Ее оскорбляют, ей угрожают в том числе физически. На Фокс Ньюс ее объявили предателем А она не ломается и побеждает
спустя 4 года так и не отпустило их?...мде)
Ответ Zlatan
Гу мало того что красотка Куда важнее, как у нацистов подгорает от ее побед Ее оскорбляют, ей угрожают в том числе физически. На Фокс Ньюс ее объявили предателем А она не ломается и побеждает
Комментарий скрыт
Ну что, ещё +1 млн подписчиков и больше гонорары. Молодец деваха, прекрасно монетизирует свою внешность в стране, в которой не родилась и жить не собирается 😉
Ответ Vfly21
Ну что, ещё +1 млн подписчиков и больше гонорары. Молодец деваха, прекрасно монетизирует свою внешность в стране, в которой не родилась и жить не собирается 😉
ну не только внешность. она по сути стала еще знаменем борьбы с американскими нацистами
это делает ее образ еще более героическим
Ответ Vfly21
Ну что, ещё +1 млн подписчиков и больше гонорары. Молодец деваха, прекрасно монетизирует свою внешность в стране, в которой не родилась и жить не собирается 😉
Ну гимн поет, знает
Причем на прошлой пресс-конференции ее журналист достаточно грубо спросил: типа два ваших серебра в Милане - это провал. Что вы чувствуете?
А она в ответ рассмеялась громко
И теперь снова смеется, последней )
Красотка Гу добилась своего 🥇❤️
Вот вам и моделька. Медалей нехило насобирала на играх
Первая фристайлистка (с учётом и м и ж) в истории с 3 золотыми медалями ОИ и 6 медалями в сумме. Великая и красивая, комбо
Гу для другой китаянки ну чисто дочь маминой подруги, абсолютно недостижимый уровень, даже если она её начнёт обходить по результатам. ;-)
Надеюсь и на следующую приедет. Богиня
Гу с победой! 6 медалей это круто! Взяла и здесь в Милане заслуженное золото
