⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Гу Эйлин выиграла золото в хафпайпе, Ли Фанхуэй – 2-я, Аткин – 3-я

Китайская фристайлистка Гу Эйлин одержала победу в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Хафпайп, женщины

1. Гу Эйлин (Китай) – 94,75

2. Ли Фанхуэй (Китай) – 93,00

3. Зои Аткин (Великобритания) – 92,50

4. Эми Фрейзер (Канада) – 88,00

5. Индра Браун (Австралия) – 87,00

6. Чжан Кэсинь (Китай) – 83,25