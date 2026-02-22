⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Гу Эйлин выиграла золото в хафпайпе, Ли Фанхуэй – 2-я, Аткин – 3-я
Гу Эйлин выиграла золото в хафпайпе на Олимпиаде-2026.
Китайская фристайлистка Гу Эйлин одержала победу в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Хафпайп, женщины
1. Гу Эйлин (Китай) – 94,75
2. Ли Фанхуэй (Китай) – 93,00
3. Зои Аткин (Великобритания) – 92,50
4. Эми Фрейзер (Канада) – 88,00
5. Индра Браун (Австралия) – 87,00
6. Чжан Кэсинь (Китай) – 83,25
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Куда важнее, как у нацистов подгорает от ее побед
Ее оскорбляют, ей угрожают в том числе физически. На Фокс Ньюс ее объявили предателем
А она не ломается и побеждает
это делает ее образ еще более героическим
А она в ответ рассмеялась громко
И теперь снова смеется, последней )