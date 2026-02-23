Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

28 февраля и 1 марта в шведском Фалуне пройдет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 6-й этап Фалун, Швеция Расписание гонок 28 февраля, суббота 15:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация 15:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация 17:30 – женщины, спринт, свободный стиль, финал 17:55 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал 1 февраля, воскресенье 14:30 – мужчины, скиатлон 10+10 км 18:05 – женщины, скиатлон 10+10 км ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.