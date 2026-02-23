Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.
28 февраля и 1 марта в шведском Фалуне пройдет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
6-й этап
Фалун, Швеция
Расписание гонок
28 февраля, суббота
15:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация
15:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация
17:30 – женщины, спринт, свободный стиль, финал
17:55 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал
1 февраля, воскресенье
14:30 – мужчины, скиатлон 10+10 км
18:05 – женщины, скиатлон 10+10 км
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Пожелаем Савелию первого подиума на КМ))
Там будет не 4 норвежца,а минимум 8.
Да и ещё 12 шведов , особенно шведок 😂
Савелия с Дарьей в Фалун допустят?
они ко всем кубкам мира допущены
Тут скорее вопрос о том, впустят ли их шведы.
Ну да, назад в будущее
К несчастью для Савелия норвежцы решили всей толпой приехать в Фалун на скиатлон чтобы унизить шведов дома (о шансах на коньковом спринте молчу). Олимпионики Клебо, Ниенге, Амундсен, Иверсен, не попавшие на ОИ Рии и Хегген ещё и притащили новоиспеченного победителя общего зачета кубка Скандинавии Михельсона и победителя дистанционного кубка Мёрка которые в отличной форме обыграв и Хеггена и Ри на прошлых выходных в финале КС.
Пожелаем успеха нашим Савелию и Даше. Надо биться за медали, хотя это и очень трудно.
И уже Кубок Мира, после Олимпиады нужно перестроиться, как всё скоротечно
Посмотрим кто приедет, многие отдыхать будут - наверное много резервистов побежит.
