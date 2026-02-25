  • Спортс
44

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовано расписание чемпионата России по лыжам в Южно-Сахалинске.

С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Расписание трансляций

25 февраля, среда

6:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена

8:30 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль - Матч ТВ, Матч! Арена

26 февраля, четверг

7:00 – женщины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена

9:00 – мужчины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена

28 февраля, суббота

8:30 – смешанная эстафета 4х5 км - Матч ТВ, Матч! Арена

1 марта, воскресенье

6:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена

6:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена

8:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена

8:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена

3 марта, вторник

6:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, квалификация

6:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, квалификация

8:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, финал

8:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, финал

4 марта, среда

8:00 – женщины, эстафета 4х7,5 км

5 марта, четверг

8:00 – мужчины, эстафета 4х7,5 км

7 марта, суббота

7:30 – женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

8 марта, воскресенье

7:30 – мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях после 1 марта будет добавлена позднее.

44 комментария
Время трансляций, конечно, не самое удобное, но учитывая место проведения, объяснимое. По крайней мере молодцы, что не стали проводить Чемпионат России параллельно с Олимпиадой. Получится вообще лыжный нон-стоп - ОИ перетекают в ЧР, который перетекает в этапы КМ, которые перетекают в финал КР 😎
Меня глаза не обманывают? В среду будет разделка, а в четверг — скиатлон? Ну хорошо, а почему марафон тогда на пятницу не поставили?
На ЧР женщины пробегут 7 гонок за 11 дней, а на ОИ — 6 гонок за 16. То есть, в Валь-ди-Фьемме десять выходных от гонок дней, а на Сахалине только четыре. Разумного объяснения у меня нет, просто не понимаю, чего в ФЛГР хотят.
Ответ Инфернал
На ЧР женщины пробегут 7 гонок за 11 дней, а на ОИ — 6 гонок за 16. То есть, в Валь-ди-Фьемме десять выходных от гонок дней, а на Сахалине только четыре. Разумного объяснения у меня нет, просто не понимаю, чего в ФЛГР хотят.
выживет сильнейший))) если серьёзно, не думаю что каждому спорстмену прям нужно всю программу бежать. Вот той же Алине зачем спринт?
Знаю это не водиться, но по мне первыми должны стоять марафоны чтобы все свежие к ним подошли на максимуме. А так к самой интересной гонке у мужчин 1/3 выжатая как лимон, 1/3 калек, и 1/3 вообще больные. Пусть потом бегут свои спринты разного калибра 1.5, 4.5, 5, 7.5, 10 и завершают скиатлоном. У женщин даже скандинавы решили не рисковать и чтобы на местных чемпионатах женщины 30 км бегали.
Ответ Грюденфельдер
Знаю это не водиться, но по мне первыми должны стоять марафоны чтобы все свежие к ним подошли на максимуме. А так к самой интересной гонке у мужчин 1/3 выжатая как лимон, 1/3 калек, и 1/3 вообще больные. Пусть потом бегут свои спринты разного калибра 1.5, 4.5, 5, 7.5, 10 и завершают скиатлоном. У женщин даже скандинавы решили не рисковать и чтобы на местных чемпионатах женщины 30 км бегали.
Здравая идея, как минимум ради разнообразия стоит хоть 1 раз провести так
А расписание этапа КМ в Фалуне будет?
Ответ gerr_max
А расписание этапа КМ в Фалуне будет?
Там всего 2 дня, спринты и скиатлон.
Спринт 28го в 15 по Москве квалификация, в 17 30 финалы.
Скиатлон 1го Марта - , мужики в 14 30 по Москве, и женщины в 18 05
Офигеть, как удобно. Смотреть только по дороге на работу.)
Ответ Rygeek
Офигеть, как удобно. Смотреть только по дороге на работу.)
Я думаю тут надо радоваться что хоть Матч ТВ туда доехал, можно посмотреть в записи попозже если спортс не читать.
9 по Москве уже 17 на Сахалине, надеюсь решили вопрос с нужным освещением трассы.
Ответ Грюденфельдер
Я думаю тут надо радоваться что хоть Матч ТВ туда доехал, можно посмотреть в записи попозже если спортс не читать. 9 по Москве уже 17 на Сахалине, надеюсь решили вопрос с нужным освещением трассы.
И дронов завезли достаточное количество. На количество стационарных камер надежд нет совсем.)
призовые будут?..олимпиадные?..
Женский полтинник посмотрю с удовольствием специально рано встану - сколько там Алина накинет ? Тут были разговоры про Крупицкую, Степанову на марафоне когда Дашу ругали. Посмотримс.
Ответ Грюденфельдер
Женский полтинник посмотрю с удовольствием специально рано встану - сколько там Алина накинет ? Тут были разговоры про Крупицкую, Степанову на марафоне когда Дашу ругали. Посмотримс.
...Степановой не будет на полтиннике. Как обычно пробежит разделку, а дальше по состоянию....
Ответ Грюденфельдер
Женский полтинник посмотрю с удовольствием специально рано встану - сколько там Алина накинет ? Тут были разговоры про Крупицкую, Степанову на марафоне когда Дашу ругали. Посмотримс.
Масяню вычеркиваем!?
Отвт Sophi: Зачем , ЧР проводят тоже с изменением стилей через год. В прошлом году были разделки свободным и марафон классикой. В этом наоборот.
Почему-то с разделок начали - неправильно!!
Лыжи в Telegram
