Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Расписание трансляций
25 февраля, среда
6:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена
8:30 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль - Матч ТВ, Матч! Арена
26 февраля, четверг
7:00 – женщины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена
9:00 – мужчины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена
28 февраля, суббота
8:30 – смешанная эстафета 4х5 км - Матч ТВ, Матч! Арена
1 марта, воскресенье
6:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена
6:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена
8:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена
8:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена
3 марта, вторник
6:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, квалификация
6:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, квалификация
8:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, финал
8:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, финал
4 марта, среда
8:00 – женщины, эстафета 4х7,5 км
5 марта, четверг
8:00 – мужчины, эстафета 4х7,5 км
7 марта, суббота
7:30 – женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
8 марта, воскресенье
7:30 – мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях после 1 марта будет добавлена позднее.
Спринт 28го в 15 по Москве квалификация, в 17 30 финалы.
Скиатлон 1го Марта - , мужики в 14 30 по Москве, и женщины в 18 05
9 по Москве уже 17 на Сахалине, надеюсь решили вопрос с нужным освещением трассы.