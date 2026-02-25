Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске

Опубликовано расписание чемпионата России по лыжам в Южно-Сахалинске.

С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Расписание трансляций

25 февраля, среда

6:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена

8:30 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль - Матч ТВ, Матч! Арена

26 февраля, четверг

7:00 – женщины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена

9:00 – мужчины, скиатлон 10+10 км - Матч ТВ, Матч! Арена

28 февраля, суббота

8:30 – смешанная эстафета 4х5 км - Матч ТВ, Матч! Арена

1 марта, воскресенье

6:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена

6:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч! Арена

8:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена

8:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал - Матч ТВ, Матч! Арена

3 марта, вторник

6:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, квалификация

6:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, квалификация

8:00 – женщины, командный спринт, классический стиль, финал

8:30 – мужчины, командный спринт, классический стиль, финал

4 марта, среда

8:00 – женщины, эстафета 4х7,5 км

5 марта, четверг

8:00 – мужчины, эстафета 4х7,5 км

7 марта, суббота

7:30 – женщины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

8 марта, воскресенье

7:30 – мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях после 1 марта будет добавлена позднее.