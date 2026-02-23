Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»

Алыпов: не стоит принижать значимость побед Клэбо на Олимпиаде.

Бронзовый призер Турина-2006 Иван Алыпов назвал бессмысленными разговоры о том, все ли сильнейшие лыжники участвовали в Олимпиаде-2026.

На Играх-2026 в Италии норвежец Йоханнес Клэбо выиграл 6 гонок из 6. Российские лыжники не были допущены к соревнованиям, кроме Савелия Коростелева, который выступал в нейтральном статусе и не завоевал наград.

«Не стоит принижать значимость побед Клэбо. В Олимпийских играх участвовал Коростелев – один из сильнейших лыжников России.

Читал, что Александр Большунов сказал: все очень просто, приезжай и забирай медали. Савелий правильно ответил ему: приезжай и забирай. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет», – сказал Алыпов.

Я понимаю метания и эмоции Большунова