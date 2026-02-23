Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»

Диггинс о завершении карьеры: испытываю огромную радость и благодарность.

Американская лыжница Джесси Диггинс прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру после этого сезона.

Диггинс – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном спринте, трехкратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

«Если бы год назад мне сказали, что я буду бороться за бронзу в классическом марафоне на 50 км, я бы не поверила. Я могу с уверенностью сказать, что не могла бы выложиться сильнее или выжать из своего тела больше.

Я испытываю огромную благодарность, радость и любовь, это было так особенно. Чтобы привести меня сюда, потребовались усилия стольких людей. Я очень довольна тем, как ухожу из спорта, потому что моя последняя Олимпиада была потрясающей.

Горжусь тем, что была стойкой и могла выкладываться по максимуму не только на лыжне, но и вне ее – делая то, что нужно, чтобы быть хорошим человеком и пытаться сделать мир немного лучше», – сказала Диггинс.

После завершения карьеры спортсменка планирует бороться за повышение осведомленности людей об изменениях климата, а также поддерживать людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения.

Медаль в лыжах с переломом ребра! Это бесстрашная Джесси Диггинс