Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»

Диггинс о завершении карьеры: испытываю огромную радость и благодарность.

Американская лыжница Джесси Диггинс прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру после этого сезона.

Диггинс – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном спринте, трехкратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира. 

«Если бы год назад мне сказали, что я буду бороться за бронзу в классическом марафоне на 50 км, я бы не поверила. Я могу с уверенностью сказать, что не могла бы выложиться сильнее или выжать из своего тела больше.

Я испытываю огромную благодарность, радость и любовь, это было так особенно. Чтобы привести меня сюда, потребовались усилия стольких людей. Я очень довольна тем, как ухожу из спорта, потому что моя последняя Олимпиада была потрясающей.

Горжусь тем, что была стойкой и могла выкладываться по максимуму не только на лыжне, но и вне ее – делая то, что нужно, чтобы быть хорошим человеком и пытаться сделать мир немного лучше», – сказала Диггинс.

После завершения карьеры спортсменка планирует бороться за повышение осведомленности людей об изменениях климата, а также поддерживать людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения.

Великая лыжница💪
Ответ selso99
Великая лыжница💪
И человек достойный
Ответ selso99
Великая лыжница💪
безусловно, но есть ощущение, что наград с Олимпиад недобрала.
Помимо указанных в статье медалей на ГС, Джесс трёхкратная обладательница БХГ и трёхкратная же победительница ТдС, что тоже очень значимые достижения. А если ещё и в текущем сезоне выиграет на прощание Кубок Мира (что вполне реально), то это вообще будет мощным завершением карьеры 😎
Это была славная охота! Спасибо тебе Джесс, ты была украшением женских гонок!
Всегда болею за Джесс, как, ее, "умирающей" будет не хватать на финише и мчащейся по любой трассе из всех сил , желаю завершить столь яркий путь красивой женщине, отличной спортсменки, хорошему человеку этот сезон с КМ в руках.
Безшабашная Джесс , в её то возрасте не подводиться к главным стартам а рубить все вподряд Будет не хватать нам ее ❤️
Общительная, эмоциональная и дружелюбная.
Всегда позитивная...Классная тётка..Удачи ей и больше радости в жизни.
Вот не думала что напишу это про американку, но мне жаль что Джесс уходит… крайне редкого для американки качества «отзывчивости и сердобольности»+ искренности ее будет нехватать… наверное потому, что какая то она больше русская чем американка😁.. Удачи в новой жизни Джесс!👍
Джессика, наверное, единственная лыжница в на КМ ,которая вызывает только положительные эмоции: борется на трассе через не могу , стойкая,позитивная дружелюбная, яркая !!!!
джесси крута, до последнего цеплялась за пятерку, с ребром и дровами на ногах, там где норвежка и швейцарка скользили, ей нужно было бежать поднимая ноги. и не отцепилась
Еще бы помирания на 10 не было, было бы вообще збс. Больно было на нее смотреть
