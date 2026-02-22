  • Спортс
15

⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу

Женская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады-2026.

Женская сборная Швеции по керлингу одержала победу на Олимпийских играх в Италии, обыграв в финале Швейцарию. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Женщины

Финал

22 февраля

Швейцария – Швеция – 5:6

Матч за 3-е место

21 февраля

Канада – США – 10:7

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
15 комментариев
Все-таки шведки. Тиринзони жаль . Долго они шли к этой медали и снова не сегодня(
Но по делу шведки выиграли, все-таки меньше ошибались. Хассельборг двукратная, а на ЧМ едет другая команда
Жаль, что за 3-е место не играют Австралия и Австрия‼️☝️🤌
Сейчас канадки очень близки к победе . Рейчел собралась, отлично завершает энды, очень грамотно все делает
Очень жаль что Рейчел не смогла. Желаю выиграть ей бронзу
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Очень жаль что Рейчел не смогла. Желаю выиграть ей бронзу
шведская сборная - ее криптонит. Сколько ни смотрю, она всегда им проигрывает
Ответ pele_kan
шведская сборная - ее криптонит. Сколько ни смотрю, она всегда им проигрывает
На Шлемах вроде обыгрывает…
молодец, Рэч!
Дааа, ураа. Рейчел смогла! Отлично играла сегодня. Хоть и бронза, но наконец-то, первая медаль ОИ долгожданная. Супер!
Хорошо начала Хассельборг, теперь швейцарки сушатся, ошибок ждут
Какая интересная вязкая игра
Самая устойчивая швейцарка Патц поплыла.
Вот что значит ОИ финал. Простая ошибка и очень невовремя
Швейцарочка-очкарочка хорошенькая..😋
