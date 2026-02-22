⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу
Женская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады-2026.
Женская сборная Швеции по керлингу одержала победу на Олимпийских играх в Италии, обыграв в финале Швейцарию.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Женщины
Финал
22 февраля
Швейцария – Швеция – 5:6
Матч за 3-е место
21 февраля
Канада – США – 10:7
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Но по делу шведки выиграли, все-таки меньше ошибались. Хассельборг двукратная, а на ЧМ едет другая команда
Вот что значит ОИ финал. Простая ошибка и очень невовремя