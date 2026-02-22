⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу

Женская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады-2026.

Женская сборная Швеции по керлингу одержала победу на Олимпийских играх в Италии, обыграв в финале Швейцарию.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Женщины

Финал

22 февраля

Швейцария – Швеция – 5:6

Матч за 3-е место

21 февраля

Канада – США – 10:7