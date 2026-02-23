Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»

Губерниев: Олимпиада-2026 была рядовым событием для россиян.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Олимпийские игры-2026 не вызвали большого интереса в России.

Игры завершились 22 февраля. В них приняли участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для наших людей, даже несмотря на показ и выступление наших ребят. Сейчас все-таки нет большого интереса к спорту и спортивным событиям.

Здорово, что люди поддерживали спортсменов. Нет ура-квасного патриотизма, который сидит по своим квартиркам сейчас и сопит в две дырочки. Наша задача – вернуться с флагом и гимном и создать всенародное единение. Нужно вернуть такие ощущения, как флаг, гимн, страна, спортсмены, родина. В конечном счете мы к этому придем», – сказал Губерниев.

Комментатор отказался сравнивать Игры в Милане-2026 и Сочи-2014.

«Как мы сейчас это сравним? Кто лучше: Марк Нопфлер или Эрик Клэптон? Мадонна или Шер? «Металлика» или «Роллинг Стоунз»? Это невозможно, разные понятия, стили, страны.

Единственное, что ясно сейчас, так это то, что Италия провела Олимпиаду достаточно скромно, с точки зрения вложений. За этим будущее. Больше не надо гнаться за тем олимпийским размахом, как раньше. Люди сейчас считают деньги», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Чему эта Олимпиада научила Россию