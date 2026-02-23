  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
145

Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»

Губерниев: Олимпиада-2026 была рядовым событием для россиян.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Олимпийские игры-2026 не вызвали большого интереса в России.

Игры завершились 22 февраля. В них приняли участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. 

«Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для наших людей, даже несмотря на показ и выступление наших ребят. Сейчас все-таки нет большого интереса к спорту и спортивным событиям.

Здорово, что люди поддерживали спортсменов. Нет ура-квасного патриотизма, который сидит по своим квартиркам сейчас и сопит в две дырочки. Наша задача – вернуться с флагом и гимном и создать всенародное единение. Нужно вернуть такие ощущения, как флаг, гимн, страна, спортсмены, родина. В конечном счете мы к этому придем», – сказал Губерниев. 

Комментатор отказался сравнивать Игры в Милане-2026 и Сочи-2014.

«Как мы сейчас это сравним? Кто лучше: Марк Нопфлер или Эрик Клэптон? Мадонна или Шер? «Металлика» или «Роллинг Стоунз»? Это невозможно, разные понятия, стили, страны.

Единственное, что ясно сейчас, так это то, что Италия провела Олимпиаду достаточно скромно, с точки зрения вложений. За этим будущее. Больше не надо гнаться за тем олимпийским размахом, как раньше. Люди сейчас считают деньги», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс». 

Чему эта Олимпиада научила Россию

Ну и как вам ски-альпинизм?13648 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoОлимпиада-2026
logoДмитрий Губерниев
logoСпорт-Экспресс
145 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасный итог !! Провести в 2014 году самую дорогую в истории Олимпиаду( якобы для развития интереса к спорту в стране ) и чтобы через 12 лет гордо заявить , что в стране полностью исчез интерес к спорту !!
Ответ Альваро Рекоба
Прекрасный итог !! Провести в 2014 году самую дорогую в истории Олимпиаду( якобы для развития интереса к спорту в стране ) и чтобы через 12 лет гордо заявить , что в стране полностью исчез интерес к спорту !!
Комментарий скрыт
Ответ Остап Бендер
Комментарий скрыт
в румынию только не расходись
10 тысяч комментариев в каждой из веток фигурки МО и ЖО = интереса нет.
Ок
Ответ Федя Букин
10 тысяч комментариев в каждой из веток фигурки МО и ЖО = интереса нет. Ок
Население страны - 140 млн человек. Даже если бы каждый из этих 10к комментариев был от уникального пользователя, все равно это было бы 0,007% от числа населения. Так что, да - интереса нет.
Ответ Федя Букин
10 тысяч комментариев в каждой из веток фигурки МО и ЖО = интереса нет. Ок
это буря в стакане. удивительно - пара тысяч пользователей спортивного сайта спорят в коментах. и думают наверно что вся страна следила. страна дай бог каждый десятый хотя бы в курсе был что щас идет олимпиада. просто в курсе.
Так и молодец Италия, что не вбухала миллиарды в Олимпиаду, а потом хоть трава не расти.
Ответ Katerina Sunny
Так и молодец Италия, что не вбухала миллиарды в Олимпиаду, а потом хоть трава не расти.
Справедливости ради надо признать спортивная инфраструктура в Италии была в основном, а нам пришлось создавать её с ноля в Сочи, а когда спешишь как голый в баню, ошибки и перерасход денежных средств гарантирован, а в таких делах спешить грех((
Ответ Katerina Sunny
Так и молодец Италия, что не вбухала миллиарды в Олимпиаду, а потом хоть трава не расти.
Многие итальянцы считают как раз наоборот. И уже есть пример с олимпийскими объектами Турина-2006, которые сейчас заброшены.
Если смотреть Матч,то его не было,нет и не будет конечно
Кому нужны эти «вложения»? Вся эта безумная роскошь… люди приезжают соревноваться получать удовольствие…,а мы всё пытаемся купить расположение роскошью ….
Ответ Good_1117079947
Кому нужны эти «вложения»? Вся эта безумная роскошь… люди приезжают соревноваться получать удовольствие…,а мы всё пытаемся купить расположение роскошью ….
Это смотря какие вложения. Например построили олимпийскую деревню в Милане. Но ее ведь после игр не взорвут, а она станет новыми студенческими общагами. Тоесть из все равно бы построили.
Димке надо было на фигурку во время женской произволки сюда заглянуть...
Столько желчи и ненависти на Алису вылили, а ты говоришь, рядовая... Люди спать не могли из-за победы Лью...
Ответ 3a_3eHuT
Димке надо было на фигурку во время женской произволки сюда заглянуть... Столько желчи и ненависти на Алису вылили, а ты говоришь, рядовая... Люди спать не могли из-за победы Лью...
Ну так это вы пишете про узкую группу фанатов конкретно ФК.
Ответ 3a_3eHuT
Димке надо было на фигурку во время женской произволки сюда заглянуть... Столько желчи и ненависти на Алису вылили, а ты говоришь, рядовая... Люди спать не могли из-за победы Лью...
Это точно! Вообще трудно понять - толи зависть, толи ненависть одномоментно затмила здравый смысл большинству здешних комментаторов фк(((
А если не показывать даже по платной подписке, то интерес вообще нулевой будет. Л - логика
В ветке здесь на спортс.ру выступления в мужской одиночке, где выступал Петр было 10т.комментариев! Такого не было даже в 2022 года когда разразился скандал с Валиевой😁… это так никто не смотрел?
Ответ Cler
В ветке здесь на спортс.ру выступления в мужской одиночке, где выступал Петр было 10т.комментариев! Такого не было даже в 2022 года когда разразился скандал с Валиевой😁… это так никто не смотрел?
Вот разве что Гуменника обсуждали, и его оценки. А в остальном заметное снижение интереса, если судить, опять же, по количеству комментариев.
Сейчас есть большой интерес к росту налогов, услуг ЖКХ, утильсбора и запретов всего и вся - почему-то не добавил Дмитрий 🙈
Рядовому зрителю трудно болеть, когда нет своих спортсменов, может поэтому нет значительного интереса
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юран об Олимпиаде: «Смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело»
23 февраля, 12:58
Губерниев о победе сборной США на ОИ-2026: «Торжество хоккея, где заметную роль играют русские парни. Они во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ»
23 февраля, 05:22
Хайруллин о финале ОИ-2026: «Канадцы побеждают почти всегда, уже хочется какой-то смены лидера, пора что-то поменять. Предпочтение в этом году отдам США»
22 февраля, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян с флагом и гимном
сегодня, 12:17
Александр Панжинский: «Коростелев очень хорошо выступил на Олимпиаде. Главное – он подарил нам радость от борьбы за медали»
сегодня, 11:22
Устюгов о словах Вяльбе про то, что он завершает карьеру: «Три года назад еще закончил»
сегодня, 11:08
Мика Фермойлен: «Два российских лыжника на Кубке мира – хороший первый шаг. Люди на Западе видят, что русские ребята такие же, как они»
сегодня, 09:50
Степанова о скиатлоне на ЧР: «Большунов не был готов к спурту. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности»
сегодня, 09:22
Елена Вяльбе: «Хотелось бы, чтобы ребята, которых не пригласили на международные старты, не смотрели косо на Коростелева и Непряеву, не держали на них зла»
сегодня, 08:35
Вероника Степанова: «Мы готовимся к яркому возвращению на международную арену, Южно-Сахалинск – отличный полигон для тестирования»
сегодня, 07:54
Коростелев пропустит финал Кубка России в Кировске, так как побежит марафон в Холменколлене
сегодня, 07:45
Ардашев о победе в скиатлоне на ЧР: «Я думал, в Казани была мясорубка. Старался выполнять план тренера, но не смог»
сегодня, 07:40
Лыжи. Чемпионат России-2026. Ардашев победил в скиатлоне, Митрошин – 2-й, Большунов – 5-й
сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
сегодня, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем