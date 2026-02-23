Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде

Горнолыжница Вонн выписалась из больницы после пяти операций.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ее выписали из больницы.

Вонн вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января получила травму на тренировке – порвала крестообразные связки колена.

Однако на самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости. Затем она перенесла пять операций.

«Наконец-то выписалась из больницы! После почти двух недель в больничной койке, будучи почти полностью обездвиженной – я наконец-то достаточно поправилась, чтобы переехать в отель. До дома еще далеко, но это огромный шаг!

Когда произошла травма, ситуация была сложной во многих отношениях, но в итоге все удалось взять под контроль. Спасибо врачам. Теперь я сосредоточусь на реабилитации и переходе с инвалидной коляски на костыли через несколько недель.

Потребуется около года, чтобы все кости срослись, а потом я решу, стоит убирать металл или нет. И тогда придется снова лечь на операцию, чтобы наконец восстановить мою переднюю крестообразную связку. Это будет долгий путь, но я справлюсь. По крайней мере, я вышла из больницы», – написала Вонн в соцсети.

