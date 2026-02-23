  • Спортс
20

Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде

Горнолыжница Вонн выписалась из больницы после пяти операций.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ее выписали из больницы. 

Вонн вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января получила травму на тренировке – порвала крестообразные связки колена.

Однако на самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости. Затем она перенесла пять операций. 

«Наконец-то выписалась из больницы! После почти двух недель в больничной койке, будучи почти полностью обездвиженной – я наконец-то достаточно поправилась, чтобы переехать в отель. До дома еще далеко, но это огромный шаг!

Когда произошла травма, ситуация была сложной во многих отношениях, но в итоге все удалось взять под контроль. Спасибо врачам. Теперь я сосредоточусь на реабилитации и переходе с инвалидной коляски на костыли через несколько недель.

Потребуется около года, чтобы все кости срослись, а потом я решу, стоит убирать металл или нет. И тогда придется снова лечь на операцию, чтобы наконец восстановить мою переднюю крестообразную связку. Это будет долгий путь, но я справлюсь. По крайней мере, я вышла из больницы», – написала Вонн в соцсети. 

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

30 героев Олимпиады в Милане

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Вонн
logoсборная США жен
logoЛиндси Вонн
logoгорные лыжи
травмы
logoОлимпиада-2026
20 комментариев
Понятно, что её желание все-таки выступить это по большей части обязательства перед спонсорами. Но и в упорстве ей не откажешь. Все что могла, она уже всем доказала, так-что не поддерживаю этот поток язвительного хейта в её адрес.
Я смотрел одну передачу, там нескольких олимпийских чемпионов спросили, правильно ли она поступила, все как один ответили, что да.
Все-таки у спортсменов особое мышление, достижение цели прежде всего
Однозначно.
Мне тут что-то полюбилось шоу титаны, там принимают участие спортсмены из разных видов спорта. Так там таких смельчаков, которые и с переломами, и с разрывами связок выступают, в каждом сезоне хватало. И там даже не медаль ОИ на кону.
Но у них свой склад ума.
как раз к параолимпиаде выписали!
настоящая чемпионка.
золотые медали ои на дороге не валяются.
можно и частью телом пожертвовать,сейчас такие протезы делают,что люди без частей тела спокойно себе живут 🤡
Ну что начат первый этап подготовки к ОИ 2030))
Вонн настолько легенда вне времени, что с титановыми вставками ещё вернётся в кубок мира) БЕЗУМНАЯ И САМАЯ ЛЮБИМАЯ))))
И кто мы такие чтоб отговаривать от безумств)
андоррской девушке того же желаешь?
как её зовут, кстати?
Время обязательно вылечит , Линдси .
