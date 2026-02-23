Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ее выписали из больницы.
Вонн вышла на старт на Олимпийских играх-2026, несмотря на то, что в конце января получила травму на тренировке – порвала крестообразные связки колена.
Однако на самих Играх спортсменка упала и получила перелом большеберцовой кости. Затем она перенесла пять операций.
«Наконец-то выписалась из больницы! После почти двух недель в больничной койке, будучи почти полностью обездвиженной – я наконец-то достаточно поправилась, чтобы переехать в отель. До дома еще далеко, но это огромный шаг!
Когда произошла травма, ситуация была сложной во многих отношениях, но в итоге все удалось взять под контроль. Спасибо врачам. Теперь я сосредоточусь на реабилитации и переходе с инвалидной коляски на костыли через несколько недель.
Потребуется около года, чтобы все кости срослись, а потом я решу, стоит убирать металл или нет. И тогда придется снова лечь на операцию, чтобы наконец восстановить мою переднюю крестообразную связку. Это будет долгий путь, но я справлюсь. По крайней мере, я вышла из больницы», – написала Вонн в соцсети.
Все-таки у спортсменов особое мышление, достижение цели прежде всего
Мне тут что-то полюбилось шоу титаны, там принимают участие спортсмены из разных видов спорта. Так там таких смельчаков, которые и с переломами, и с разрывами связок выступают, в каждом сезоне хватало. И там даже не медаль ОИ на кону.
Но у них свой склад ума.
золотые медали ои на дороге не валяются.
можно и частью телом пожертвовать,сейчас такие протезы делают,что люди без частей тела спокойно себе живут 🤡
И кто мы такие чтоб отговаривать от безумств)
как её зовут, кстати?