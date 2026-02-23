«Барселона» вернула лидерство в Ла Лиге, «Арсенал» прихлопнул «Тоттенхэм», «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, поражение «Милана», Престианни оскорблен обвинениями в расизме и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) в 25-м туре Ла Лиги и вернулась на 1-е место в турнирной таблице.

2. «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби – 4:1! Эзе и Дьокереш сделали дубли, 2-й гол Коло-Муани отменили из-за фола на Магальяэсе. «Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингем Форест» (1:0): Мак Аллистер забил на 97-й, его гол на 90-й отменили после ВАР.

3. В Фонбет КХЛ «Сибирь» проиграла «Нефтехимику», «Металлург» победил «Адмирал», «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» проиграл «Амуру». «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф , «Сочи» потерял шансы на это.

4. Джанлука Престианни оскорблен обвинениями в расизме со стороны Винисиуса. Форвард «Бенфики» извинился перед командой, но заявил, что не оскорблял бразильца, пишет Record.

5. Лео Месси якобы пытался зайти в судейскую после 0:3 от «Лос-Анджелеса», но Суарес удержал недовольного арбитрами капитана «Интер Майами». МЛС позднее сообщила, что аргентинец в раздевалку судей не заходил и ничего не нарушил.

6. «Милан» уступил «Парме» дома (0:1), проиграв в Серии А впервые за 25 матчей . Теперь «Интер» опережает «россонери» на 10 очков после 26-го тура, «Наполи» и «Рома» отстают на 14 баллов, «Ювентус» – на 18.

7. НБА. 13 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой», «Оклахома» прервала победную серию «Кливленда», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» с 35+20+12 от Йокича, «Бостон» был сильнее «Лейкерс» и другие результаты .

8. Ямаль трижды ест ночью во время Рамадана. Вингер «Барсы» потребляет медленные углеводы, белок, полезные жиры, пьет специальные напитки с электролитами и бульоны.

9. МОК решил, что Инфантино не нарушил правила политической нейтральности . Глава ФИФА посетил «Совет мира» Трампа и надел бейсболку с надписью «США».

10. Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 29 очков, «Бетсити Парма» проиграла «Зениту».

11. КПРФ обыграл «Норильский никель» по пенальти в финале Кубка России по футзалу – 5:4 после 3:3 в основное и дополнительное время. Спортс’’ показал матч в прямом эфире.

Дайджест главных новостей заключительного дня Олимпиады-2026: Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости

Цитаты дня.

Александр Филимонов: «У меня две тренерских лицензии – ни по одной нет приглашений . Спросите руководителей, знают ли о таком Филимонове, который уже 15 лет как тренер»

Кержаков о Халке: «Поест что-то и зарядит так, что все уходили из раздевалки – шансов не было вообще . Он сидит один, смеется»

Федор Кудряшов: «Заметил на себе рост цен на продукты и ЖКХ. Это связано с экономикой и инфляцией, чего удивляться? Цены растут, это нормально»

Галицкий о «Краснодаре»: «Контратакующий стиль у команд с приличным бюджетом для меня неприемлем . У Цоя есть слова: «Нам не нужна победа любой ценой»

«Бастони добился удаления темнокожего и крикнул: «Ура!» – здесь есть элемент расизма . Это отвратительно». Журналистка Боттери об удалении Калулу