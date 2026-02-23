  • Спортс
  • «Барселона» вернула лидерство в Ла Лиге, «Арсенал» прихлопнул «Тоттенхэм», «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, поражение «Милана», Престианни оскорблен обвинениями в расизме и другие новости
23

«Барселона» вернула лидерство в Ла Лиге, «Арсенал» прихлопнул «Тоттенхэм», «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, поражение «Милана», Престианни оскорблен обвинениями в расизме и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) в 25-м туре Ла Лиги и вернулась на 1-е место в турнирной таблице.

2. «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в лондонском дерби – 4:1! Эзе и Дьокереш сделали дубли, 2-й гол Коло-Муани отменили из-за фола на Магальяэсе. «Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингем Форест» (1:0): Мак Аллистер забил на 97-й, его гол на 90-й отменили после ВАР.

3. В Фонбет КХЛ «Сибирь» проиграла «Нефтехимику», «Металлург» победил «Адмирал», «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» проиграл «Амуру». «Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф, «Сочи» потерял шансы на это.

4. Джанлука Престианни оскорблен обвинениями в расизме со стороны Винисиуса. Форвард «Бенфики» извинился перед командой, но заявил, что не оскорблял бразильца, пишет Record. 

5. Лео Месси якобы пытался зайти в судейскую после 0:3 от «Лос-Анджелеса», но Суарес удержал недовольного арбитрами капитана «Интер Майами». МЛС позднее сообщила, что аргентинец в раздевалку судей не заходил и ничего не нарушил.

6. «Милан» уступил «Парме» дома (0:1), проиграв в Серии А впервые за 25 матчей. Теперь «Интер» опережает «россонери» на 10 очков после 26-го тура, «Наполи» и «Рома» отстают на 14 баллов, «Ювентус» – на 18. 

7. НБА. 13 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой», «Оклахома» прервала победную серию «Кливленда», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» с 35+20+12 от Йокича, «Бостон» был сильнее «Лейкерс» и другие результаты

8. Ямаль трижды ест ночью во время Рамадана. Вингер «Барсы» потребляет медленные углеводы, белок, полезные жиры, пьет специальные напитки с электролитами и бульоны.

9. МОК решил, что Инфантино не нарушил правила политической нейтральности. Глава ФИФА посетил «Совет мира» Трампа и надел бейсболку с надписью «США».

10. Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 29 очков, «Бетсити Парма» проиграла «Зениту».

11. КПРФ обыграл «Норильский никель» по пенальти в финале Кубка России по футзалу – 5:4 после 3:3 в основное и дополнительное время. Спортс’’ показал матч в прямом эфире. 

Дайджест главных новостей заключительного дня Олимпиады-2026: Олимпиада завершилась, первое золото для США в хоккее за 46 лет, Непряева дисквалифицирована за бег в чужих лыжах и другие олимпийские новости

Цитаты дня.

Александр Филимонов: «У меня две тренерских лицензии – ни по одной нет приглашений. Спросите руководителей, знают ли о таком Филимонове, который уже 15 лет как тренер»

Кержаков о Халке: «Поест что-то и зарядит так, что все уходили из раздевалки – шансов не было вообще. Он сидит один, смеется»

Федор Кудряшов: «Заметил на себе рост цен на продукты и ЖКХ. Это связано с экономикой и инфляцией, чего удивляться? Цены растут, это нормально»

Галицкий о «Краснодаре»: «Контратакующий стиль у команд с приличным бюджетом для меня неприемлем. У Цоя есть слова: «Нам не нужна победа любой ценой»

«Бастони добился удаления темнокожего и крикнул: «Ура!» – здесь есть элемент расизма. Это отвратительно». Журналистка Боттери об удалении Калулу

Макс Михайлов вчера провёл 700й матч за казанский Зенит, его чествовали после победного матча с питерским Зенитом, майку легенды российского волейбола подняли под свод домашней арены казанцев, незначительная новость, да, Спортс?
Макс Михайлов вчера провёл 700й матч за казанский Зенит, его чествовали после победного матча с питерским Зенитом, майку легенды российского волейбола подняли под свод домашней арены казанцев, незначительная новость, да, Спортс?
Да так себе. Кому этот волейбол интересен.
Да так себе. Кому этот волейбол интересен.
Много кому, просто в отличие от баскетбола там нет спонсора букмекера, а наш любимый спортивный сайт двумя руками за лудоманию
С днём Советской Армии и военно-морского флота! Слава народу-победителю, за два с небольшим года прошедшему от Кавказа до Берлина!
С днём Советской Армии и военно-морского флота! Слава народу-победителю, за два с небольшим года прошедшему от Кавказа до Берлина!
С днём Советской Армии и военно-морского флота! Слава народу-победителю, за два с небольшим года прошедшему от Кавказа до Берлина!
Праздник капитуляции большевиков перед Германской империей в 1918.
Запад загнивает- слово педик не считается оскорблением🤔
Что там с Мексикой? Лысый поедет разруливать?
Что там с Мексикой? Лысый поедет разруливать?
Премию мира этому господину!
