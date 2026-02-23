Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»

Купер о поражении от США в овертайме «3 на 3»: хоккей перестает быть хоккеем.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после поражения от США (1:2 ОТ) в финале Олимпиады-2026 раскритиковал проведение овертаймов в формате 3 на 3 на турнире.

«Когда вы убираете со льда четырех игроков, хоккей перестает быть хоккеем. Овертаймы и буллиты существуют по одной причине – все это продиктовано телевидением, чтобы матчи не затягивались.

Не случайно в финале Кубка Стэнли и в плей-офф такого нет», – приводит слова Купера Майкл Трайкос из The Hockey News.