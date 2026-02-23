Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»
Купер о поражении от США в овертайме «3 на 3»: хоккей перестает быть хоккеем.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер после поражения от США (1:2 ОТ) в финале Олимпиады-2026 раскритиковал проведение овертаймов в формате 3 на 3 на турнире.
«Когда вы убираете со льда четырех игроков, хоккей перестает быть хоккеем. Овертаймы и буллиты существуют по одной причине – все это продиктовано телевидением, чтобы матчи не затягивались.
Не случайно в финале Кубка Стэнли и в плей-офф такого нет», – приводит слова Купера Майкл Трайкос из The Hockey News.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
Но команда Купера обязана была уметь играть в эту другую игру так, чтобы и в нее выиграть.
Регламент был известен заранее.
Так что это все разговор в пользу бедных.
Да, это не то. Тут финал ОИ, а не шоу 3х3 для болельщиков.
Да, идиотизм.
Но раз правила такие, в ОТ надо также играть на выигрыш (пусть и совсем по-другому).
Выпустить троих атакующих игроков в одной связке в таком формате было приговором.
США полностью забрали центр площадки в таком формате, двигались друг за другом, не создавая разрывов между собой. Вы бегали, как сумасшедшие в одиночку, обрезались, третьим в одиночке остался Маккиннон, который не сообразил, что надо делать, хотя позиционно всё было поправимо. Надо было смотреть овертаймы Колорадо.
Результат на табло.
Я же объяснил, почему США забрали ОТ, это не случайность, а закономерность, которую я уже который год наблюдаю по игре Колорадо.
Умник, ###.
Лично я за овертайм 20 минут 5 на 5, а потом буллиты, черт с ними. Всё-таки есть риск сильной затянутости игры.
Для организаторов?
Для рекламодателей?
Для зрителей(втыкать 4 часа матч)?