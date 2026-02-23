  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»
169

Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»

Купер о поражении от США в овертайме «3 на 3»: хоккей перестает быть хоккеем.

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после поражения от США (1:2 ОТ) в финале Олимпиады-2026 раскритиковал проведение овертаймов в формате 3 на 3 на турнире. 

«Когда вы убираете со льда четырех игроков, хоккей перестает быть хоккеем. Овертаймы и буллиты существуют по одной причине – все это продиктовано телевидением, чтобы матчи не затягивались.

Не случайно в финале Кубка Стэнли и в плей-офф такого нет», – приводит слова Купера Майкл Трайкос из The Hockey News.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
правила
logoДжон Купер
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКубок Стэнли
169 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здесь он прав, нужно играть 5 на 5 до победного гола, пусть и очень долго, вот это было бы действительно зрелищно и мощно, тем более между такими соперниками!
Ответ Alex.K71
Здесь он прав, нужно играть 5 на 5 до победного гола, пусть и очень долго, вот это было бы действительно зрелищно и мощно, тем более между такими соперниками!
Комментарий скрыт
Ответ Alex.K71
Здесь он прав, нужно играть 5 на 5 до победного гола, пусть и очень долго, вот это было бы действительно зрелищно и мощно, тем более между такими соперниками!
После матча с чехами почему то по этому поводу не высказывался
Что-то когда канадцы у чехов в ОТ выигрывали, Купера всё устраивало 🤣
Ответ Kibaw
Что-то когда канадцы у чехов в ОТ выигрывали, Купера всё устраивало 🤣
Это в принципе не может устраивать. 3х3 - это другой "хоккей".
Но команда Купера обязана была уметь играть в эту другую игру так, чтобы и в нее выиграть.
Регламент был известен заранее.
Так что это все разговор в пользу бедных.
Да, это не то. Тут финал ОИ, а не шоу 3х3 для болельщиков.
Да, идиотизм.
Но раз правила такие, в ОТ надо также играть на выигрыш (пусть и совсем по-другому).
Ответ JorgeValdano
Это в принципе не может устраивать. 3х3 - это другой "хоккей". Но команда Купера обязана была уметь играть в эту другую игру так, чтобы и в нее выиграть. Регламент был известен заранее. Так что это все разговор в пользу бедных. Да, это не то. Тут финал ОИ, а не шоу 3х3 для болельщиков. Да, идиотизм. Но раз правила такие, в ОТ надо также играть на выигрыш (пусть и совсем по-другому).
Комментарий скрыт
Сложно с ним не согласиться
Ответ levchik@84
Сложно с ним не согласиться
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Сразу понятно что ты не смотрел матч Чехии и Канады
Куп, 3 на 3 тебя переиграли. Полностью.
Выпустить троих атакующих игроков в одной связке в таком формате было приговором.

США полностью забрали центр площадки в таком формате, двигались друг за другом, не создавая разрывов между собой. Вы бегали, как сумасшедшие в одиночку, обрезались, третьим в одиночке остался Маккиннон, который не сообразил, что надо делать, хотя позиционно всё было поправимо. Надо было смотреть овертаймы Колорадо.

Результат на табло.
Ответ AndyRad93
Куп, 3 на 3 тебя переиграли. Полностью. Выпустить троих атакующих игроков в одной связке в таком формате было приговором. США полностью забрали центр площадки в таком формате, двигались друг за другом, не создавая разрывов между собой. Вы бегали, как сумасшедшие в одиночку, обрезались, третьим в одиночке остался Маккиннон, который не сообразил, что надо делать, хотя позиционно всё было поправимо. Надо было смотреть овертаймы Колорадо. Результат на табло.
Комментарий скрыт
Ответ Ludas
Комментарий скрыт
В тряпочку тебе бы помолчать, раз абсолютно несведом в хоккее и как он играется при таком формате.
Я же объяснил, почему США забрали ОТ, это не случайность, а закономерность, которую я уже который год наблюдаю по игре Колорадо.
Умник, ###.
Трудно с Купером не согласиться, но такие овертаймы дают колоссальное преимущество индивидуально сильным игрокам. Вы им не воспользовались.
Лично я за овертайм 20 минут 5 на 5, а потом буллиты, черт с ними. Всё-таки есть риск сильной затянутости игры.
Ответ Гранитный камушек в груди
Трудно с Купером не согласиться, но такие овертаймы дают колоссальное преимущество индивидуально сильным игрокам. Вы им не воспользовались. Лично я за овертайм 20 минут 5 на 5, а потом буллиты, черт с ними. Всё-таки есть риск сильной затянутости игры.
Риск есть. Да вот только ОИ проводятся раз в 4 года и в ПО за выход в следующую стадию играется всего один матч. Так что этот риск длинного матча вполне оправдан
Ответ noyneim
Риск есть. Да вот только ОИ проводятся раз в 4 года и в ПО за выход в следующую стадию играется всего один матч. Так что этот риск длинного матча вполне оправдан
Для кого?
Для организаторов?
Для рекламодателей?
Для зрителей(втыкать 4 часа матч)?
А мне нравится. В основное время играли, не смогли выявить, играйте так!
Вообще не понимаю почему в ПО играют 3на3 так еще и бесконечные. В регулярке/группе да, 3на3 и буллиты это нормально и даже правильно. Но вот в ПО, тем более когда играется ОДИН матч, это как-то странно, даже глупо видеть.
Ответ noyneim
Вообще не понимаю почему в ПО играют 3на3 так еще и бесконечные. В регулярке/группе да, 3на3 и буллиты это нормально и даже правильно. Но вот в ПО, тем более когда играется ОДИН матч, это как-то странно, даже глупо видеть.
согласен. фигня.
Хорошо, а выиграли бы, что тогда? Правила такие, приехал - играй.
Отговорка проигравшего. Формально никому другому как Канаде так не выгоден формат 3 на 3. Когда твой защитник оказывается позади нападающих соперника, а другой игрок плохо борется за шайбу на борту, позволяя сделать пас на выход 1 на 1, то это не проблема формата, а плохая игра конкретных хоккеистов в конкретных эпизодах. Надо было лучше играть, не пришлось бы теперь лить крокодиловы слезы.
А что ты в предыдущих двух матчах молчал? Все устраивало?
Ответ Kursor
А что ты в предыдущих двух матчах молчал? Все устраивало?
Это плей-офф (с)
Ответ Kursor
А что ты в предыдущих двух матчах молчал? Все устраивало?
В предыдущих Двух матчах был Один ОТ-)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
15 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
1 минуту назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
48 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем