1

Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и

Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем.

Лыжники Андрей Мельниченко и Арина Кусургашева победили в «Сахалинском марафоне» свободным стилем.

Лыжные гонки

«Сахалинский марафон»-2026

Южно-Сахалинск

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Андрей Мельниченко – 2:17.15,3

2. Андрей Зародов – 2:18.01,3

3. Денис Спицов – 2:18.02,2

4. Олег Поляков – 2:18.03,4

5. Андрей Алипкин – 2:18.04,7

6. Алексей Шемякин – 2:18.05,8

Женщины

1. Арина Кусургашева – 2:28.45,3

2. Елизавета Шалабода – 2:32.59,9

3. Светлана Заборская – 2:33.25,5

4. Ольга Царева – 2:37.14,9

5. Ирина Ибрагимова – 2:39.31,0

6. Наталья Кулагина – 2:53.44,1

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
Ума не приложу, зачем это за 4 дня до начала чемпионата страны? Если только размяться, но все равно.
