Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
Лыжные гонки
«Сахалинский марафон»-2026
Южно-Сахалинск
50 км, свободный стиль
Мужчины
1. Андрей Мельниченко – 2:17.15,3
2. Андрей Зародов – 2:18.01,3
3. Денис Спицов – 2:18.02,2
4. Олег Поляков – 2:18.03,4
5. Андрей Алипкин – 2:18.04,7
6. Алексей Шемякин – 2:18.05,8
Женщины
1. Арина Кусургашева – 2:28.45,3
2. Елизавета Шалабода – 2:32.59,9
3. Светлана Заборская – 2:33.25,5
4. Ольга Царева – 2:37.14,9
5. Ирина Ибрагимова – 2:39.31,0
6. Наталья Кулагина – 2:53.44,1
Ума не приложу, зачем это за 4 дня до начала чемпионата страны? Если только размяться, но все равно.
