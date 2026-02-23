Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»

Филиппов о серебре Олимпиады: казалось, что это не моя медаль.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2026.

«Взять медаль на Олимпиаде – это уже история, а быть единственным – это еще круче. Все ребята приехали на Олимпиаду очень заряженными, и это были не те спортсмены, которые на Кубке мира выступали. Фамилии те же, но совсем другие движения, более уверенные.

Были очень положительные эмоции – радость, счастье, особенно в первый день после старта. Вечером добавились переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, как будто я чье-то место занимаю, что я ее не достоин. Но на следующий день уже больше пришло осознание», – сказал Филиппов в эфире «Матч ТВ».

