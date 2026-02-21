На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева.
Участники «Сахалинского марафона» провели флешмоб в честь Савелия Коростелева.
Сегодня российский лыжник бежит 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Милане.
Участники гонки на Сахалине выстроились в виде имени Коростелева – «Сава».
«Сахалинский марафон» проходит с 21 по 22 февраля.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
