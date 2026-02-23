  • Спортс
  • Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
36

Cпециалист по подготовке лыж Егор Немтинов заявил, что на Олимпиаде-2026 российским лыжникам помешало отсутствие полноценной сервис-бригады.

На Играх-2026 в Италии выступили Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не завоевали наград. 

«Нам не хватало полной сервис-бригады, чтобы выполнить весь желаемый объем работы. Тем более мы буквально несколько месяцев работаем с новой смазкой и продолжаем изучать ее. Хотелось бы провести ряд тестов, чтобы найти лучший вариант смазки, лучше, чем у всех. Все наши тесты были лимитированы временем.

У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером», – отметил Немтинов. 

Он также высказался о том, что норвежские лыжники, которые заняли весь пьедестал в марафоне на 50 км, ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции.

«Больше удивило не то, что они проехали на одной паре всю дистанцию, а то, что проехали на слабом держании. Все 50 километров – это, конечно, очень сильно. Могу сказать, что они к этой дистанции подошли в очень хорошей форме.

Гонка была действительно сложная. Были резко изменяющиеся погодные условия: от небольшого минуса до плюс 10. Видно было, кто не смог подстроиться под работу лыж, они просто сходили с дистанции», – добавил Немтинов.

«Уничтожен». Савелий Коростелев подвел итоги Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
36 комментариев
Так у вас и лыжников тоже было не восемь, как у норвежцев, а двое. Да и трассе этой сто лет в обед, никаких экстраординарных погодных условий не было. Впрочем, по-моему, и явных жалоб от лыжников на сервис тоже не было.
Смазка всегда подбирается под погодные условия. И там смазки используются для различных погодных условий и различного снега. Так и готовиться не одна пара на гонку, а как миниму пар 3-4, одна основная и резервные если происходит какой-то форс-мажор. У Норвежцев было все расписано, кто чем когда занимается. А нашим ребятам самим приходилось и смазку наносить и структуру подобрать и оценить, как она будет вести себя при изменении условий.
Для дилетантов и домохозяек интересная мысль, для специалистов - ошибочное мышление, для тех, кто на спортс - намеренная ложь.
Не надо тратить большие деньги. Всего от нас участвовало два лыжника. Поэтому четыре сервисмена обеспечивали в гонке одного лыжника. Норвежские четырех.
Норвежцы вообще без палева, даже пары менять не стали, банально положили фтор и учесали от всех
Да и на разделке для 62-го номера Хэдегарта держали идеально подготовленную трассу, а для нашего 70-го её за 4 минуты ушатали в хлам! ☝️
а что все молчат тогда, если положили фтор?
а что ты только сейчас сказал? сразу чтоли не мог
напиши в оргкомитет, вдруг еще непоздно, о результатах сообщи тут.
У тех же норвежцев только на один тест мази держания задействовано четыре сервисмена, столько же на тест скольжения, и неизвестно еще, сколько человек работало в вакс-грузовике, а это очень важно, особенно когда на улице резко изменяющиеся погодные условия. А мы весь объем работы выполняли вчетвером», – отметил Немтинов.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
У норвежцев 16 лыжников и лыжниц было. Даже если у каждого персональный смазчик, то выходит, что 24 на 16, то есть в среднем 1,5 специалиста на спортсмена/ку. Против 4 спецов на двух спортсменов ФЛГР. К тому же все опытные сотрудники были, тот же Уфтиков, личный сервисёр Устюгова с незапамятных времён. Какие-то слабые оправдания господина Немтинова, рассчитанные на явных дилетантов.
Основная трудоёмкость не в нанесении, а в тестировании. Когда подобран оптимальный вариант, то дальше быстро. Собственно поэтому лыжи у наших катили так себе - нанести то успели, да только не лучший вариант
У Клебо и Иверсена вообще один сервисёр на двоих и нормально лыжи катят. Может проблема ФЛГР в кумовстве, когда в раздутом штате вместо профессионалов сидят на зарплатах родня и друзья? У той же Трубицыной там пристроены муж и дочка. У вечно фторого жена числится, при этом непонятно какие функции выполняет.
