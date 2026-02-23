Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2026. Следующие зимние Игры пройдут во Франции

22 февраля прошла церемония закрытия Олимпиады-2026.

Сегодня в Италии состоялась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года.

Основное торжество прошло в Вероне на арене древнеримского амфитеатра Arena di Verona. Огонь Игр погасили в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Праздничная программа закрытия получила название «Beauty in Action» («Красота в действии»).

Церемонию открытия в прямом эфире транслировал Okko. Российские спортсмены участвовали в закрытии Игр.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, зимние – в 2030 году во Французских Альпах.

Закрытие Олимпиады на арене Римской империи: здесь были гладиаторы и волейбол Холодной войны