  • Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2026. Следующие зимние Игры пройдут во Франции
572

Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2026. Следующие зимние Игры пройдут во Франции

22 февраля прошла церемония закрытия Олимпиады-2026.

Сегодня в Италии состоялась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года.

Основное торжество прошло в Вероне на арене древнеримского амфитеатра Arena di Verona. Огонь Игр погасили в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Праздничная программа закрытия получила название «Beauty in Action» («Красота в действии»).

Церемонию открытия в прямом эфире транслировал Okko. Российские спортсмены участвовали в закрытии Игр.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, зимние – в 2030 году во Французских Альпах.

Закрытие Олимпиады на арене Римской империи: здесь были гладиаторы и волейбол Холодной войны

Ну и как вам ски-альпинизм?
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
закрытие
logoОлимпиада-2026
572 комментария
Спасибо, ОККО, за показ олимпиады !!!
Хоть и не было России, но я с удовольствием посмотрел много трансляций
Кто хотел найти развлечение и интерес, тот нашел
Коньки, прыжки с трамплина, лыжи, биатлон я не смотрел до игр, но тут кайфовал и неважно что выиграл француз условный
Самое крутое что было все в выборке, смотри что хочешь и в записи
Отдельный лайк комментаторам, там собрались не косноязычные эээ, ааа и мм, а подготовленные ребята, бывшие спортсмены. Даже взять хоккей, кроме казанского и хоккеистов я никого не знал, но комментаторы были не хуже чем с КХЛ тв
Грустно, что игры кончились, но игры были очень крутыми)
Ответ balander09
Всегда бы Окко показывали, матч и первый дно
Ответ balander09
Действительно Окко красавцы, пока самый качественный показ на моей памяти, но все таки нужно немного на телек оставлять чтобы старшее поколение могло посмотреть главные старты.
Эх, жаль что все уже закончилось! Зимние олимпиады это любовь
Ответ Нагрузки Сборной
Комментарий скрыт
Ответ Нагрузки Сборной
Замечательные Олимпийские игры на мой взгляд! Была острая борьба, рекорды игр, было зрелищно и приятно наблюдать за соревнованиями! Хотелось бы пожелать всем людям на земле сражаться исключительно на спортивных площадках и только так побеждать!🫶
Хорошо что в Окко отдали, без горлопана Губера и прочих профессионалов матча. Отличные, веселые благодаря Маркову студии в хоккее, приятно удивил Кови как комментатор и эксперт. Смотрел много трансляций и везде комментаторы были на уровне, особенно на коньках и лыжах/биатлоне. Голованова можете обратно в стазис погружать😄
Ответ pomidor-nasilnik
Вот, в точку! Так было приятно без губера!
Ответ pomidor-nasilnik
Любители ФК с вами не согласятся насчет комментаторов.
Ну что - отличные получились Игры. По-началу были опасения, что не удастся прочувствовать по причине, что по общественным каналам не было трансляций, но в итоге оказалось даже лучше - без лишнего информационного мусора, одиозных спикеров и полчищ неадекватов. Погруженность в Игры оказалась намного выше ожиданий, посмотреть удалось практически всё - последние две азиатские Олимпиады прошли как-то сумбурно, немного в урезанном формате. А тут еще и итальянский антураж, классические места проведения этапов КМ по разным видам, обжитая природа и какой-то невероятный снегопад под конец ОИ. Спасибо всем местным, кто составлял компанию при просмотре этих Игр, кто комментировал, поддерживал беседу, плюсовал, минусовал и т.д. и т.п.
Ответ Frank Underwood
Присоединяюсь. вариант с ОККО оказался прекрасным и удобным. Мне повезло во вторую неделю оказаться в Милане - когда не попадали на соревнования, - из всех трансляций выбирали Окко. Даже в пабах, когда местные смотрели Лигу чемпионов. А мы - фигурку)))
Уже кончаются игры? Вроде вот недавно начали
Ответ Топ геймер
Вроде недавно ои 22-го года были. Столько событий с того времени ((((
Ответ Илья Александров_1116468028
Да, время летит очень быстро. Вроде вот чм 18 был в России, как будто вчера на стадионе смотрел матч Япония Сенегал, а прошло уже почти 8 лет
ОККО отлично отработали. На все свои деньги.
Мне олимпиада понравилась. Очень интересные соревнования, классные болельщики, атмосфера шикарная. Всё-таки зимние олимпиады должны проходить там, где есть нормальная зима, где есть соответствующая инфраструктура, где есть зимние традиции и опыт проведения. Летние же пусть проходят где угодно, им много не надо
Ответ Гранитный камушек в груди
Для летних видов нужно только море (и то для серфинга и парусов)
Ответ Гранитный камушек в груди
Лучше конечно чем у азиатов зимние игры проводить
После того, как появилась возможность смотреть все соревнования, на олимпийском канале Париж, и ОККО сейчас, стало заметно насколько меньше программа зимних. Как не включишь днем, так почти наверняка попадешь на керлинг)
Ответ anatol&#8242;
Летние игры в принципе невозможно смотреть, на это просто нет времени
Ответ anatol&#8242;
И это круто! На зимних ОИ можно почти все посмотреть, плюс шикарные виды зимней природы почти во всех столицах ОИ. Зимняя Олимпиада - моя главная любовь в спорте)
Жалко конечно , быстро пролетели 🙁
Какая ламповая церемония без понтов и пафоса! Италия - любовь 😻
