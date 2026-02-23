Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2026. Следующие зимние Игры пройдут во Франции
22 февраля прошла церемония закрытия Олимпиады-2026.
Сегодня в Италии состоялась церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года.
Основное торжество прошло в Вероне на арене древнеримского амфитеатра Arena di Verona. Огонь Игр погасили в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Праздничная программа закрытия получила название «Beauty in Action» («Красота в действии»).
Церемонию открытия в прямом эфире транслировал Okko. Российские спортсмены участвовали в закрытии Игр.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, зимние – в 2030 году во Французских Альпах.
Закрытие Олимпиады на арене Римской империи: здесь были гладиаторы и волейбол Холодной войны
Ну и как вам ски-альпинизм?13647 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
572 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хоть и не было России, но я с удовольствием посмотрел много трансляций
Кто хотел найти развлечение и интерес, тот нашел
Коньки, прыжки с трамплина, лыжи, биатлон я не смотрел до игр, но тут кайфовал и неважно что выиграл француз условный
Самое крутое что было все в выборке, смотри что хочешь и в записи
Отдельный лайк комментаторам, там собрались не косноязычные эээ, ааа и мм, а подготовленные ребята, бывшие спортсмены. Даже взять хоккей, кроме казанского и хоккеистов я никого не знал, но комментаторы были не хуже чем с КХЛ тв
Грустно, что игры кончились, но игры были очень крутыми)