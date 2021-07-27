Виталина Бацарашкина: «Когда была перестрелка, стало смешно, потому что я часто перестреливаюсь»

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Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпиаде в Токио. 

Это второе золото Бацарашкиной в Токио. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также на ее счету серебро смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артемом Черноусовым. 

«Радость от того, что закончились соревнования и скоро поеду домой. Не думала, что столько выиграю наград.

Одинаково сложные были выступления, 2 августа уезжаю домой.

Когда была перестрелка, стало смешно, потому что я часто перестреливаюсь.

Потом смотрю на табло, а там два рекорда – мой и южнокорейской спортсменки, а потом уже вижу не результаты перестрелки, а итоги выступления», – сказала Бацарашкина. 

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