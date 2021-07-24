Бацарашкина о сбое электроники на Олимпиаде-2020: «Судьи не заметили, что я не сделала выстрел. Потом заново дали 50 секунд – это дало время на передышку»

Российский стрелок прокомментировала свою победу на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу.

Если ты для себя сам решил, добился – это уже победа, и не важно, какое место. Главное, ты выполнил задачу», – сказала Бацарашкина.

«На Олимпиаде в Рио было первый раз – не скажу, что там было легко или сложно, я особо ничего не поняла. Впрочем, как и здесь – ко мне еще не пришло осознание.

Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это – 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел.

Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку. Такое не очень часто случается – раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто», – добавила спортсменка.

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