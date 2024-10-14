Леброн и Галан все-таки не сыграют в паре на ЧМ! Все, что об этом известно

Больше никаких сомнений и споров: мы не увидим легендарную пару Хуан Леброн – Але Галан на командном чемпионате мира по паделу.

Слухи о воссоединении сильнейшей пары мира 2020-го, 2021-го и 2022 годов ходили несколько месяцев – и не беспочвенно, ведь их подкрепляла сама сборная Испании. И все-таки за две недели до старта чемпионата в Катаре главный тренер команды Хуанхо Гутьеррес дал однозначный ответ на терзавший всех вопрос: Леброн едет в сборную Испании, чтобы играть слева, пара с Галаном невозможна.

История отношений Леброна и Галана

Пара Леброн-Галан распалась в марте 2024 года – на фоне длительного периода турбулентности и неопределенности, который держал в напряжении весь мир падела.

После трех триумфальных лет Хуан и Але в 2023-м столкнулись с настоящими сложностями. В течение полутора месяцев, что Леброн не мог играть из-за травмы предплечья, Галан тренировался с Хоном Сансом, и это только подкрепило ощущение надвигающегося разрыва. К концу года все ожидали распада сильнейшей пары, но сразу два фактора повлияли на сохранение союза.

Во-первых, как писала крупнейшая газета Испании El Pais, оба игрока не смогли найти партнеров, с которыми образовали бы действительно крепкую пару без ощутимого падения в уровне. Коэльо и Тапиа расставаться не собирались, Ди Ненно и Ступачук – тоже. Варианты с Чинготто, Пакито Наварро, Хоном Сансом или Янгуасом лидеров не особенно убеждали в необходимости перемен. Во-вторых, на финише сезона были хорошие результаты: две победы на этапах WPT, титул в Милане и второе место на World Padel Tour Final Master в Барселоне.

И все-таки в марте пара, завоевавшая 27 трофеев World Padel Tour и 6 титулов Premier Padel, распалась.

«Это естественный процесс: пары распадаются. Это не спортивное решение. В прошлом году все складывалось не так, как мы хотели, – сказал тогда Але Галан, который и стал инициатором расставания. – Мы ознаменовали целую эпоху в истории падела, и я сохраню это ощущение».

С тех пор Галан и Леброн не погружали публику в откровенные детали расставания, однако приближение чемпионата мира, где могло случиться воссоединение, накалило обстановку. На Мейджоре в Париже случился мини-конфликт. После одного из розыгрышей Галан указал на непригодность одного из мячей, откинул его Леброну (чтобы тот проверил, не поврежден ли мяч), на что Хуан ответил: «Ты колеблешься, Але, или что?»

Все ждали решения тренерского штаба сборной. Ну или договоренности Леброна и Галана.

Чем закончилось в сборной Испании?

Тренер Хуанхо Гутьеррес дал интервью, где четко расставил приоритеты.

• «К счастью, Леброн может играть на обеих сторонах. Но сейчас он приедет в сборную играть слева».

• «Ничего нельзя исключать на чемпионате мира, где собираются игроки такого высокого уровня и которые так давно знают друг друга. Но повторюсь: Хуан Леброн приходит в сборную, чтобы играть слева».

Эти заявления легко свести к одному тезису: Леброн не будет играть в паре с Галаном и другим бывшим партнером Пакито Наварро – если, конечно, не случится ничего экстраординарного.

Леброн может сыграть вместе с Коэльо, Янгуасом, Сансом и Алексом Руисом. Приглашение последнего в Испании немало критиковали, но тренер Гутьеррес отразил претензии: «Это решение стоит оценивать с двух сторон – со спортивной и командной. В спортивной части – когда Леброн играет слева, нам нужен еще один игрок справа, и Алекс доказал, что в сборной способен на многое. Эмоционально Алекс тоже привнесет много опыта и придаст сплоченности. Да, год для него сложился неудачно, но он особенный игрок, я ему доверяю».

Потенциальные вспышки агрессии между Леброном и Галаном тренера не пугают:

«Такие турниры, как чемпионат мира, когда вы играете за свою страну, всегда помогают спортсменам. Весьма вероятно, что такой турнир поможет преодолеть неровности в отношениях. Такие ситуации сильного стресса позволяют начать все с нуля. Я ни разу не видел, чтобы крупный турнир ухудшил или не помог преодолеть плохой момент сезона. Такие соревнования наполняют энергией.

Плюс я не думаю, что все так плохо, как кажется. Оба говорили мне, что для них не будет проблемой жить вместе и представлять одну команду. Але и Хуан всегда демонстрировали огромную готовность выступать за страну. Считаю, что чемпионат мира положительно скажется на обоих, он им поможет».

Але Галан тоже высказался и сказал, что при необходимости готов играть даже справа:

«Тренер может поставить нас в пару, но дело в том, что Леброн сейчас играет слева.

Я уже сказал тренеру, что я играю за команду. Могу быть запасным и помогать, могу играть справа, хоть это и не моя позиция, могу слева. Готов делать все, что нужно, чтобы команда победила».

Галан говорит, что сейчас нет никакого конфликта с Леброном

В свежем интервью Але подробно отрефлексировал расставание с Леброном:

«В парном спорте регулярно происходят изменения. Нет вечных пар, если взглянете на фотографии за много лет – все постоянно меняют партнеров. И мы говорили об этом с Хуаном на протяжении всех четырех лет, что играли вместе.

Это были самые длительные отношения, которые у нас когда-либо были. И мы называли это сотрудничество именно отношениями, потому что мы жили вместе каждый день, тренировались, путешествовали – все вместе. Я провел с ним больше часов, чем в своих романтических отношениях.

Четыре года… Не так уж много пар держатся так долго. Это был самый важный этап в моей жизни, я был номером один в рейтинге. Хуан – тот, с кем я добился наибольшего успеха.

Для нас это было непростое решение. Мы пошли разными путями, и у обоих дела идут хорошо. Мы продолжаем видеться. Нам не о чем сожалеть».

Формат ЧМ по паделу: что, где, когда

Чемпионат пройдет с 28 октября по 2 ноября в Дохе (Катар).

И в мужском, и в женском зачетах участвуют по 16 разных сборных.

У мужчин будут соревноваться: Аргентина, Испания, Бельгия, Бразилия, Чили, Франция, Италия, Мексика, Нидерланды, Парагвай, Португалия, Катар, Швеция, ОАЭ, Уругвай, США.

Сначала – групповой этап, затем – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Из 15 чемпионатов мира 11 выиграла Аргентина, 4 – Испания.

Испанию представят: Галан, Леброн, Коэльо, Алекс Руис, Пакито Наварро, Янгуас, Ньето, Санс. Фактически – 4 игрока справа и 4 слева, если таковым считать Леброна (прежде он играл за сборную справа в паре с Пакито Наварро).

Фото: Manuele Mangiarotti/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Tamargo