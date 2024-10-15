Шарифова может ворваться в топ-20 мирового падела на этой неделе! Расклады по рейтингу

Международная федерация падела (FIP) в понедельник опубликовала свежую версию рейтинга лучших паделисток мира.

Единственная представительница России в топе Ксения Шарифова продолжает занимать 21-ю строчку.

Уже на этой неделе Шарифова может дебютировать в топ-20, однако для этого должны сойтись два условия:

1. Пройти как минимум один раунд на турнире FIP Platinum в Марбелье . Сейчас у Шарифовой 1951 очко, от идущей 20-й Марины Гинарт она отстает на 12 баллов.

Гинарт пропускает Марбелью, за участие в 1/16 Шарифовой автоматически начислят 7 баллов, а при выходе в 1/8 финала – 22. Уже этого хватит для попадания в топ-20.

Шарифова играет в Марбелье с новой партнершей Камилой Фассио, так как Лусиа Мартинес получила травму в Лионе на прошлой неделе и сейчас восстанавливается.

2. Пройти в Марбелье как минимум на ту же стадию, что испанка Лорена Руфо (22) . Руфо на прошлой неделе вместе с Беатрис Кальдерой выиграла турнир FIP Gold в Лионе – обе получили по 125 баллов и поднялись на три строчки в рейтинге. Шарифова в Лионе закончила выступления на стадии 1/8 финала: из-за травмы Лусии Мартинес пара снялась по ходу матча.

У Руфо сейчас 1933 очка, от Шарифовой она отстает лишь на 18 баллов.

С каждым новым раундом количество добавляемых очков растет, поэтому теоретически Шарифова может не войти в топ-20, даже если обгонит Гинарт. Это случится, если Руфо и Кальдера (у нее на 14 очков меньше, чем у Руфо) пройдут дальше Шарифовой в поздних стадиях.

Очки на FIP Platinum в Марбелье начисляются так:

• 1/16 финала – 7 очков • 1/8 финала – 22 очка • четвертьфинал – 45 • полуфинал – 90 • финалист – 150 • чемпион – 250