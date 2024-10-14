Его изгоняли из падел-тура, а он сверкнул в 33 новым титулом – история Пабло Лихо

На недавнем грандиозном турнире в Москве российские поклонники падела узнали, что существует альтернатива Premier Padel – A1 Padel Tour.

Именно игроки A1 – блистательный аргентинец Адриан «Тито» Аллеманди и его молодой напарник из Парагвая Мартин Абуд – завоевали титул в Лужниках, после чего сразу отправились на очередной турнир A1 Padel Tour в Мадрид. Там они прошли в финал, но проиграли Макси Арче и Пабло Лихо.

Про Макси Арче (Maximiliano Arche Simo) известно многое: первый номер A1 по итогам прошлого года в паре с Франко даль Бьянко, 10 титулов за 2023-й, 2 в этом. А про его партнера подавляющее большинство российских болельщиков не знали ничего. Откуда взялся этот совершенно нерейтинговый 33-летний игрок? Почему такой титулованный Макси Арче взял его в партнеры, пусть и временно, на замену травмированному Франко?

Давайте разбираться.

Еще в 2010 году имя Пабло Лихо (Pablo Lijo Santos) можно было увидеть в сводках ITF (Международной федерации тенниса) – именно там он начал большую спортивную карьеру.

В шестнадцать Пабло получил от Федерации тенниса испанского региона Галисия спортивную стипендию в CGTD (Галисийский центр спортивной техники). Там он готовился стать профессиональным игроком, а через три года один из американских университетов предложил ему новую стипендию. Только с одним жестким условием – остаться любителем.

Рассказывает сам Пабло: «Какой у меня был выбор? Первый – остаться безденежным «профессионалом» в борьбе за что-то чрезвычайно труднодостижимое. Второй – отказаться от того, о чем я мечтал с девяти лет, и еще четыре года играть за американский университет, где я никого (или почти никого) не знал. Это был неплохой вариант: четыре года в Америке, я бы в совершенстве выучил английский, познакомился со многими людьми, вернулся бы с карьерой... Но я не хотел уезжать. Я устал. Я пытался – возможно, слишком короткое время – стать профессиональным теннисистом. Но передо мной открылась только дверь в непрофессиональные соревнования.

Мне было 19 лет, когда я принял лучшее решение в жизни. Сдав все экзамены, я бросил теннис. Я ничего не хотел знать ни о мячах, ни о ракетках, ни о спорте. Примерно через полгода бездействия и обычной нормальной жизни я сопровождал отца на игру в падел с двумя его друзьями. Мне так понравилось, что с того же дня я играл и выигрывал одну партию за другой. Я встречал людей, которых уже знал по теннису, и они тоже сменили вид спорта».

2012 год. Пабло играет и тренирует других в падел-клубе рядом с домом. Играет турниры в Галисии, где становится номером 1 регионального рейтинга. Параллельно в большом мире падела заканчивалась эпоха PPT (Padel Pro Tour) и стартовал World Padel Tour.

2013 год. Пабло готовится выйти на большую орбиту: «Я решил попытать счастья в первом раунде WPT Circuit. Завел спортивное досье. Отправился на поиски спонсоров. Я сыграл первые шесть турниров и был впечатлен, мотивирован, хотел большего. Поражало все: атмосфера, которая царила на каждом турнире, количество игроков и особенно – количество зрителей... Я привык, что на теннисных матчах присутствовали моя мать, мой отец и еще десять человек. Но здесь все было по-другому. Я продолжал играть в турнирах Галисии и готовился в следующем году пройти все квалификации WPT».

2014 год. Пабло переезжает в Мадрид. Первый турнир WPT, сразу после квала – игра против JMD и Беластегина, после которой Пабло и его партнер удостаиваются похвалы от мэтров падела.

2015 год. №38 по итогам года.

2016 год. №23 в рейтинге WPT.

2017 год. Партнер Пабло – один из величайших испанских игроков Вилли Лаос, на тот момент ему 42 года, он самый возрастной игрок в туре. Также Пабло в составе сборной Испании становится чемпионом Европы.

2018 год. Партнером Пабло становится не менее легендарный Макси Грабиэль. С ним Пабло шесть раз выходит в 1/8 финала, трижды в четвертьфинал и один раз – в финал Челленджера, а также берет два трофея. В октябре достигает своего пикового рейтинга – 19-е место в мире. Правда, по итогам года отодвигается на 25-е.

В мировом масштабе для падела этот год характеризуется давно назревавшим расколом. Денег было мало (до эры Premier Padel еще далеко), расходы игроков – за исключением разве что первой пятерки – едва покрывались призовыми и весьма скудной спонсорской поддержкой, если покрывались вообще. Пабло был не единственным, но уж точно самым яростным критиком руководства WPT и не стеснялся изливать негодование через соцсети. И это ему, кажется, запомнили.

2019 год. Смена партнеров из-за травм, год заканчивается вместе с Альваро Цеперо. Зато Пабло снова становится чемпионом Европы в составе сборной Испании.

2020 год. Коронавирус поломал многие планы WPT. Из 20 турниров Open и Master удалось сохранить только 10. Не было зрителей, урезались спонсорские контракты, призовые фонды.

Вот что вспоминает Пабло: «Это был год, которого будто не существовало. Я был в топ-20-30 рейтинга, думаю, с 2015 года. Не то чтобы я не гордился, но позиции не улучшал. С Чики (Альваро Цеперо – прим. автора) мы не нашли игровую идентичность, которая позволила бы нам проявить себя с лучшей стороны. После нескольких турниров мы развели наши пути. У меня появилась возможность сыграть с Алексом Руисом. Он мне всегда нравился агрессивностью. Левша, высокий, агрессивный – думаю, такой набор нравится любому игроку слева. Так выглядели пары, которые правили паделом 16 лет подряд. Мы дважды вышли в четвертьфинал. Хорошее завершение года... Но поскольку это спорт для двоих, мы не начали 2021 год как пара. У Алекса появилась лучшая возможность. Такова жизнь».

2021-2022 годы. Сохраняется напряженность между Пабло и руководством WPT. Он играет в основном турниры Premier Padel, который тогда больше рассматривался как чисто коммерческая история.

2022 год. Пабло играет с Хави Руисом. На ноябрьском турнире Buenos Aires Padel Master происходит ЧП.

В большом спорте сейчас царят compliance и кодексы поведения (где-то во Флориде икнул и грязно выругался Джон Макинрой 😊), идти против системы чревато… Но Пабло не сдержался. Эмоции на корте в матче против Тино Либаака и Лео Аугсбургера, затем ответ то ли на якобы провокации со стороны соперников, то ли на свист зрителей – очень неприличный жест.

Итог – беспрецедентная дисквалификация на 12 турниров категории Open и Master. Извинения в соцсетях от наказания не спасли. Досталось заодно и партнеру Пабло – Фабрису Пастору.

Падел – игра парная, но если выпал – ждать никто не станет. А вернулся – все заняты, бери что есть или жди шанса. И все это время надо есть, пить, содержать семью. Если ты не Рафа Надаль или Роджер Федерер с миллиардом в кармане, у тебя проблемы.

Как бы то ни было, Пабло вернулся. Да и тур стал другим, новый хозяин – шейх Катара Аль-Тани – провел ряд реформ: перетряхнул топ-менеджмент после переговоров с игроками, оставил за бортом некоторых, казалось бы, бессменных спонсоров и привел новых.

Что дальше? Противоречия забыты? Пабло в середине 2023 года засветился в PPL c Flowrida Goats, затем стал появляться в отдельных турнирах WPT и A1, играя то с «Пинчо» Фернандесом, то с Мигелем Земмлером, то с Гонсало Рубио. Оставался на подхвате, но показывал уверенную и качественную игру, чаще всего лидируя в этих временных сочетаниях. Без больших побед, но и без провалов, используя любую возможность играть, тем более что с недавних пор такое совмещение игр в разных турах, похоже, не возбраняется.

И вот первая за долгое время победа – на A1 в Мадриде вместе с Макси Арче. Наверное, многие наши зрители удивились, впервые увидев «новичка», дающего советы прошлогоднему первому номеру рейтинга.

Что ж, вы увидели одного из самых талантливых игроков поколения, двигающегося по корту как огромная пантера (рост Пабло – 190 см), намертво держащего игру у сетки, действующего будто без нервов.

Теперь вы знаете, кто такой Пабло Лихо. Лихо, которое разбудили.

Фото: Fabrizio Carabelli/IPA Sport, Petter Arvidson/Global Look Press