Новая партнерша Шарифовой: экс-первая ракетка мира, 1/4 финала «Ролан Гаррос», свои клубы

У лучшей российской паделистки Ксении Шарифовой (21-я ракетка мира) – новая партнерша. На престижный турнир Premier Padel P1 в Дубае, который пройдет 3-10 ноября, она заявилась с 41-летней испанкой Мартой Марреро. Пара посеяна под 12-м номером.

Марреро долгое время была топом и даже первой ракеткой мирового падела, но в 2022-м завершила карьеру, чтобы стать мамой, а в ноябре 2023-го родила дочь Флавию. Уже в июне она вернулась на корт, но пока остается без больших побед. Шарифова станет для нее уже третьей напарницей после камбэка.

Что еще нужно знать об испанке?

Возвращение после декрета

«Я думала вернуться в спорт, но при этом оставалась реалисткой: мне предстояло стать мамой, – сказала Марта перед возвращением в мае. – Поэтому я хотела посмотреть на свое самочувствие и понять, будет ли у меня мотивация возвращаться. В итоге все сложилось, муж меня поддержал, и мы решили двигаться дальше».

Сейчас Марреро ездит на турниры с дочкой, которой в ноябре исполнится год. «Я организовала все так, чтобы дочь могла путешествовать со мной, для меня это главное. Я очень счастлива, потому что всегда нелегко возвращаться после такого долгого перерыва. Нет никаких гарантий, что вернешься на прежний уровень».

Последний матч перед декретом Марреро провела в декабре 2022-го на итоговом турнире в Барселоне. Тогда она играла в паре с Люсией Сайнс – тоже испанкой, которая в 40 лет остается в топ-10 мирового рейтинга.

У 41-летней Марреро сейчас дела идут похуже: в 2024-м она провела 15 матчей, в которых потерпела 8 поражений. В рейтинге она идет 50-й.

Лучший период в карьере: первая ракетка мира

Марреро пришла в падел из тенниса, в котором завершила карьеру из-за травм. Сначала она не хотела становиться паделисткой, но после нескольких клубных турниров подруга уговорила ее попробовать себя в большом туре.

Это было примерно в 2014-м, а уже через два года Марреро доминировала в паделе – с 2016-го по 2019-й. В эти годы она играла с Алехандрой Саласар и Мартой Ортегой. С последней в сезоне-2019 она выиграла семь титулов и еще трижды дошла до финала.

Вместе с Саласар она выиграла 16 трофеев – это девятый результат среди мужчин и женщин в истории.

И с обеими напарницами Марреро становилась первой ракеткой мира. Считается, что у нее один из лучших бэкхендов в истории падела.

Сейчас Марреро не просто игрок. У нее есть академия и пять падельных клубов. Поэтому еще до декрета, о котором Марта впервые задумалась в 2017-м, она говорила, что уже никогда не будет полностью оторвана от падела.

В 17 лет дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а в 2004-м приезжала в Москву на Кубок Федерации

До того как стать топом в паделе, Марреро построила вполне успешную карьеру в большом теннисе (баланс побед и поражений – 284:209). Испанка – бывшая 47-я ракетка мира в одиночке, четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»-2000 и чемпионка двух турниров WTA в паре (Сопот-2004, Стамбул-2005).

Марреро многообещающе ворвалась в тур, из квалификации дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2000. Тогда ей было только 17 лет, и все считали, что она станет таким же топом, как Кончита Мартинес и Аранта Санчес-Викарио. Через полгода она дошла до второй недели Australian Open, но этот успех стал для нее последним на «Больших шлемах». До конца карьеры она уже не проходила дальше второго круга.

Хотя Марреро не закрепилась в элите, ее еще несколько лет вызывали в сборную на матчи Кубка Федерации. Более того, в 2004-м она приезжала в Москву на «Финал четырех», где сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира.

В 2009-м она завершила карьеру из-за травм – в 26 лет. Но в паделе травмы ей уже не мешают: корт и нагрузки на организм меньше.

Фото: Christoffer Borg Mattisson/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /MUSTAFA OZER / AFP, ALEXANDER NEMENOV / AFP, AP Photo/Laurent Rebours; worldpadeltour.com ; instagram.com/martamarreropadel ; instagram.com/kseniasharifova