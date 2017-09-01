Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Дина Аверина победила в многоборье, Арина Аверина — 2-я

1 сентября на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро были разыграны медали в индивидуальном многоборье.

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Пезаро, Италия

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 74,700

2. Арина Аверина (Россия) – 73,450

3. Линой Ашрам (Израиль) – 70,025