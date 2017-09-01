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    Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Дина Аверина победила в многоборье, Арина Аверина — 2-я

    Теги художественная гимнастика чемпионат мира результаты сборная Израиля жен сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Линой Ашрам

    1 сентября на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро были разыграны медали в индивидуальном многоборье.

    Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро.

    Художественная гимнастика

    Чемпионат мира

    Пезаро, Италия

    Индивидуальное многоборье

    1. Дина Аверина (Россия) – 74,700
    2. Арина Аверина (Россия) – 73,450
    3. Линой Ашрам (Израиль) – 70,025

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