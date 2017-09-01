Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Дина Аверина победила в многоборье, Арина Аверина — 2-я
1 сентября на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро были разыграны медали в индивидуальном многоборье.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли золото и серебро.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Пезаро, Италия
Индивидуальное многоборье
1. Дина Аверина (Россия) – 74,700
2. Арина Аверина (Россия) – 73,450
3. Линой Ашрам (Израиль) – 70,025
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.