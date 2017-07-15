ЧМ-2017. Россия лидирует в общем зачете с тремя медалями
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России занимает первое место с двумя золотыми и одной серебряной медалями.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Будапешт, Венгрия
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Россия – 2-1-0 (3)
2. Китай – 1-1-0 (2)
3-4. Австралия – 1-0-0 (1)
3-4. Франция – 1-0-0 (1)
5-6. Великобритания – 0-1-1 (2)
5-6. Италия – 0-1-1 (2)
7. Испания – 0-1-0 (1)
8. Украина – 0-0-2 (2)
9. КНДР – 0-0-1 (1)
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