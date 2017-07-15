В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России занимает первое место с двумя золотыми и одной серебряной медалями.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Россия – 2-1-0 (3)

2. Китай – 1-1-0 (2)

3-4. Австралия – 1-0-0 (1)

3-4. Франция – 1-0-0 (1)

5-6. Великобритания – 0-1-1 (2)

5-6. Италия – 0-1-1 (2)

7. Испания – 0-1-0 (1)

8. Украина – 0-0-2 (2)

9. КНДР – 0-0-1 (1)