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    ЧМ-2017. Россия лидирует в общем зачете с тремя медалями

    Теги плавание водное поло синхронное плавание прыжки в воду чемпионат мира сборная России сборная Китая сборная Испании сборная Италии сборная Австралии сборная Франции сборная Великобритании сборная Украины сборная КНДР

    В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России занимает первое место с двумя золотыми и одной серебряной медалями.

    Чемпионат мира по водным видам спорта

    Будапешт, Венгрия

    Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

    1. Россия – 2-1-0 (3)
    2. Китай – 1-1-0 (2)
    3-4. Австралия – 1-0-0 (1)
    3-4. Франция – 1-0-0 (1)
    5-6. Великобритания – 0-1-1 (2)
    5-6. Италия – 0-1-1 (2)
    7. Испания – 0-1-0 (1)
    8. Украина – 0-0-2 (2)
    9. КНДР – 0-0-1 (1)

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