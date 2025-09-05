Тарасов – в заявке Fight Nights на Кубок Медиалиги. Это его четвертый клуб в медиафутболе

Дмитрий Тарасов сыграет за Fight Nights в WINLINE Кубке Лиги.

«Сделали ему предложение, он у нас в заявке. Дима смотрит по своей загруженности, насколько он сможет нам помочь в сезоне или в игре с FC Vibe, например.

Уверен, он нам поможет и по футбольному, и медийно», – сказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Fight Nights Камила Гаджиева станут четвертой командой экс-хавбека «Локо» в медиафутболе. Ранее Тарасов выступал за «На Спорте », «Родину Медиа » и «Тандем».

FN играют с FC ViBE в 1-м раунде Кубка Лиги. В первом матче команда Гаджиева выиграла – 2:1.