0

Президент 2D Некит: «В детстве в Америке мечтал стать вратарем НХЛ. Но ни разу не играл в хоккей»

Босс 2Drots Некит рассказал, кем мечтают стать дети в США.

– Кто из спортсменов был твоим кумиром в детстве, когда ты жил в США?

– Когда я жил в Америке, то хотел быть вратарем в хоккее. В НХЛ? Да. Я смотрел на вратарей, и мне очень нравилась сама мысль, что ты отбиваешь шайбу. Я хотел быть хоккеистом. При этом ни разу не играл в хоккей, а играл все детство в футбол.

Другие пацаны играли в баскетбол, бейсбол. Кто-то находил себе кумиров там. Было много разного спорта.

Помню, был матч звезд МЛС против кого-то, и мы с пацанами ходили на него. Даже в то время люди ходили на футбольчик. Просто он не был мейнстримом, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

2Drots – самый популярный медиафутбольный клуб. На ютуб-канале команды более 3,64 млн подписчиков. 2D двукратные чемпионы Winline Медиалиги, победители МКС-2023 и обладатели Суперкубка Медиалиги.

Некит жил в США с 4 до 11 лет.

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoНекит 2Drots
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
2Drots сыграют с «БроукБойз», «Спартак» – против команды Даниила Чалова. Расписание матчей Уличного Футбола
сегодня, 08:29
Егоров о Прокопе: «Он хочет больше кайфовать и просто торговать лицом»
вчера, 19:21
Алексей Клюкин: «Отказал «Матч ТВ». Вариант с «Эгриси» исключен»
вчера, 18:10
«Чисто Питер» может оказаться в МФЛ-6. Клуб нашел спонсора
вчера, 16:09
«Мы хотим сделать народную команду». «Титан» поменяет подход к медиа
вчера, 12:50
Воспитанник «Аякса» Коваленокс перешел в Lotus из Медиалиги
1вчера, 12:00
«Сережа Кутузов, я иду за тобой!» Карат рассчитывает попасть в топ бомбардиров МФЛ-6
1вчера, 10:24
Экс-игрок «Амкала» Эльхан о Медиалиге: «Прямо сейчас сложно назвать это медиафутболом. Приходят мужики из КФК и проффутбола»
13 марта, 18:25
Капитан «Родины Медиа» Мура перешел в «БроукБойз»
13 марта, 15:55
Кудряшов вернулся в Rocket Team. В ноябре он покинул клуб, чтобы создать команду «с турецким происхождением»
113 марта, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
Каряка о слухах про ФК «10»: «Забыли дописать, что я хотел спортдиром поставить Тарасова, а вместо Азамата – Текилу»
213 марта, 13:42
Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
72 марта, 17:22
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20