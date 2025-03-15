Президент 2D Некит: «В детстве в Америке мечтал стать вратарем НХЛ. Но ни разу не играл в хоккей»

Босс 2Drots Некит рассказал, кем мечтают стать дети в США.

– Кто из спортсменов был твоим кумиром в детстве, когда ты жил в США?

– Когда я жил в Америке, то хотел быть вратарем в хоккее. В НХЛ? Да. Я смотрел на вратарей, и мне очень нравилась сама мысль, что ты отбиваешь шайбу. Я хотел быть хоккеистом. При этом ни разу не играл в хоккей, а играл все детство в футбол.

Другие пацаны играли в баскетбол, бейсбол. Кто-то находил себе кумиров там. Было много разного спорта.

Помню, был матч звезд МЛС против кого-то, и мы с пацанами ходили на него. Даже в то время люди ходили на футбольчик. Просто он не был мейнстримом, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

2Drots – самый популярный медиафутбольный клуб. На ютуб-канале команды более 3,64 млн подписчиков. 2D двукратные чемпионы Winline Медиалиги , победители МКС-2023 и обладатели Суперкубка Медиалиги.

Некит жил в США с 4 до 11 лет.

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