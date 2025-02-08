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Точилин о Шунине: «Если хочется играть в футбол, то есть много альтернатив: Медиалига, ветеранский футбол»

Александр Точилин посоветовал Антону Шунину Медиалигу или ветеранский футбол.

«У меня нет объяснения, почему такой вратарь не востребован в нашем чемпионате. Антон говорил, что у него есть варианты, но выбор за ним. Видимо, по разным причинам они его устраивают. В его возрасте у меня был выбор: продолжить где-то играть, уйдя из «Динамо», или закончить с футболом.

Если хочется просто играть в футбол, то сейчас много альтернатив. Медиалига, ветеранский футбол. Там можно играть и получать удовольствие. Есть команды не из Москвы, где нужно будет выходить из зоны комфорта. Но стоит ли это того? Ради футбольного долголетия. Как футболист он состоялся и всем все доказал. Поиграть в футбол можно по воскресеньям, собираясь с ветеранами.

Думаю, он сам понимает, чего хочет. Кому-то предлагают еще в 40 лет играть в футбол, а у кого-то курс на омоложение», – сказал экс-защитник «Динамо».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
logoДинамо Москва
logoWinline Медиалига
logoАлександр Точилин
logoАнтон Шунин
logoпремьер-лига Россия
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