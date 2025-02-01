Градиленко о медиафутболе: «Теперь могу разговаривать на их языке: «Ты понял, типа, бро?» Молодежь нашей нации деградирует»
Дмитрий Градиленко высказался о медиафутболе.
«Мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» – теперь у меня в плейлисте.
В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, но все остальные – бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта – ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный.
К сожалению, молодежь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?»
Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы еще и выигрывали», – сказал экс-защитник «Спартака» и ЦСКА.
Градиленко возглавлял медиафутбольный клуб «Козлы» рэпера Гуди в нескольких сезонах Winline Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Чемпионат»
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