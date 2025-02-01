Градиленко о медиафутболе: «Теперь могу разговаривать на их языке: «Ты понял, типа, бро?» Молодежь нашей нации деградирует»

Дмитрий Градиленко высказался о медиафутболе.

«Мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» – теперь у меня в плейлисте.

В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, но все остальные – бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта – ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный.

К сожалению, молодежь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?»

Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы еще и выигрывали», – сказал экс-защитник «Спартака » и ЦСКА .

Градиленко возглавлял медиафутбольный клуб «Козлы» рэпера Гуди в нескольких сезонах Winline Медиалиги .