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Градиленко о медиафутболе: «Теперь могу разговаривать на их языке: «Ты понял, типа, бро?» Молодежь нашей нации деградирует»

Дмитрий Градиленко высказался о медиафутболе.

«Мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» – теперь у меня в плейлисте.

В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, но все остальные – бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта – ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный.

К сожалению, молодежь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?»

Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы еще и выигрывали», – сказал экс-защитник «Спартака» и ЦСКА.

Градиленко возглавлял медиафутбольный клуб «Козлы» рэпера Гуди в нескольких сезонах Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoСпартак
logoДмитрий Градиленко
logoWinline Медиалига
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
logoпремьер-лига Россия
logoGOATS
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