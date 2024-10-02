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«В Ленинградской области проводят заплыв на куклах из секс-шопа. Нам его тоже спонсировать?» Замминистра спорта – блогеру о поддержке медиафутбольного контента

Одес Байсултанов высказался о поддержке спортивных блогеров.

– В Санкт-Петербурге есть целое сообщество спортивных блогеров, микроинфлюенсеров, которые постоянно генерируют контент, но при этом их этому не учат. Есть ли какие-то средства поддержки доя такого сообщества и насколько это интересно Минспорту? 

– А зачем это нужно?

– Эти блогеры напрямую влияют на свое окружение и могут формировать определенное мышление. 

– И что? Пусть влияют. Почему государство должно тратить на это деньги? 

Вы не аккредитованное направление. Есть команда «Кони», по-моему, из этого направления, есть артисты, блогеры. Может, мы это систематизируем?

Если у вас есть серьезная заявка – есть федеральные органы исполнительной власти или региональные Санкт-Петербурга – обратитесь к ним, станьте легитимным органом. 

В Ленинградской области есть заплыв на открытой воде. Не знаю, что за сумасшедший – проводит заплыв на резиновых  куклах из секс-шопа. Нам его тоже спонсировать?

Вы все креативите, а потом это подается так, будто это основа развития спорта. Если есть концепция, программа, правила – мы утвердим. А не так, что «я решил» – а то мамочкин футбол, мамочки хоккей…

Если у вас есть программа, я не против и готов помочь.

– Куда направлять? У меня есть целый проект со стратегией на 3 года. 

– В Санкт-Петербург, если вы оттуда. Там у вас есть комитет по спорту. Если это не поможет, направляйте в Минспорт России. Мы дадим ответ. 

– Обычно теряются все эти письма. 

– Что сделаешь… Значит, потеряются, – сказал первый заместитель министра спорта.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Форум «Азартные игры: отчисления на спорт»
Министерство спорта России
деньги
Одес Байсултанов
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