«В 2Drots вообще нереально выйти, я не нравлюсь Викторовичу. В FN пока сижу, но буду впахивать, доказывать». Эйтан об игровом времени
– Атмосфера – топ, с этим нельзя поспорить. Меня очень хорошо приняли, я почти всем доволен в Fight Nights. Недоволен только игровым временем. Мне нравится тренировочный процесс, нравятся ребята.
Не хочу все сводить к тому, что я медиа, хотелось бы играть, если я заслуживаю. FN – не та команда, которая примет условия, мол, если ты медийный, значит, тебе все дозволено. Я стараюсь доказывать. Почему я не вышел – все вопросы к тренеру.
– Ты заслуживаешь больше игрового времени?
– Думаю, да. Я хочу играть, я пришел играть. А в итоге и там, и там сижу.
– Если к 5-му туру ничего не изменится…
– Мне пока все нравится, я буду доказывать, еще больше впахивать. Руки опускать не собираюсь. В 2Drots вообще нереально выйти. Я не нравлюсь Викторовичу по каким-то причинам, здесь же я тренеру нравлюсь и буду стараться.
Мыслей о том, чтобы остаться навсегда, пока нет. Пока остаюсь на сезон, – сказал в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари полузащитник, арендованный Fight Nights у 2D.
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