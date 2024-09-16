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  • «В 2Drots вообще нереально выйти, я не нравлюсь Викторовичу. В FN пока сижу, но буду впахивать, доказывать». Эйтан об игровом времени
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«В 2Drots вообще нереально выйти, я не нравлюсь Викторовичу. В FN пока сижу, но буду впахивать, доказывать». Эйтан об игровом времени

Эйтан рассказал, что его не устраивает в Fight Nights.

– Атмосфера – топ, с этим нельзя поспорить. Меня очень хорошо приняли, я почти всем доволен в Fight Nights. Недоволен только игровым временем. Мне нравится тренировочный процесс, нравятся ребята.

Не хочу все сводить к тому, что я медиа, хотелось бы играть, если я заслуживаю. FN – не та команда, которая примет условия, мол, если ты медийный, значит, тебе все дозволено. Я стараюсь доказывать. Почему я не вышел – все вопросы к тренеру.

– Ты заслуживаешь больше игрового времени?

– Думаю, да. Я хочу играть, я пришел играть. А в итоге и там, и там сижу.

– Если к 5-му туру ничего не изменится…

– Мне пока все нравится, я буду доказывать, еще больше впахивать. Руки опускать не собираюсь. В 2Drots вообще нереально выйти. Я не нравлюсь Викторовичу по каким-то причинам, здесь же я тренеру нравлюсь и буду стараться.

Мыслей о том, чтобы остаться навсегда, пока нет. Пока остаюсь на сезон, – сказал в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари полузащитник, арендованный Fight Nights у 2D.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoЭйтан Виейра
Кубок Лиги МФЛ
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