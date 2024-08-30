«Как можно толкать пожилого человека?!» У Дэна Безопасность произошел конфликт со скамейкой «Титана» на матче с FN
В концовке матча 1-го тура Winline Кубка Медиалиги «Титан» – Fight Nights (0:1) на бровке произошла потасовка.
Пожилой мужчина со скамейки «Титана» (позже выяснилось, что это был отец Вульфа) подошел к резервному арбитру и попытался заговорить с ним.
Это увидел Дэн Безопасность, который сначала попросил мужчину вернуться к своей скамейке, а затем, увидев, что у того нет аккредитации, начал его выталкивать с бровки.
На это обратили внимание представители «Титана», потребовавшие, чтобы Дэн не трогал отца Вульфа руками. Они уточнили, что у мужчины имеется аккредитация.
«Рыба гниет с головы, и некоторых людей пора осадить. Как можно толкать пожилого человека?! И еще толпой в масках подскакивать?
Этот так называемый безопасность слишком в себя поверил и много на себя берет. Ситуация со Стилем, ситуация с Мавриным, ситуация с пожилым человеком? Что будет дальше?» – написал босс «Титана» Зуев.
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