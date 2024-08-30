«Как можно толкать пожилого человека?!» У Дэна Безопасность произошел конфликт со скамейкой «Титана» на матче с FN

Александр Зуев осудил поведение Дэна Безопасность

В концовке матча 1-го тура Winline Кубка Медиалиги «Титан» – Fight Nights (0:1) на бровке произошла потасовка.

Пожилой мужчина со скамейки «Титана» (позже выяснилось, что это был отец Вульфа) подошел к резервному арбитру и попытался заговорить с ним.

Это увидел Дэн Безопасность , который сначала попросил мужчину вернуться к своей скамейке, а затем, увидев, что у того нет аккредитации, начал его выталкивать с бровки.

На это обратили внимание представители «Титана», потребовавшие, чтобы Дэн не трогал отца Вульфа руками. Они уточнили, что у мужчины имеется аккредитация.

«Рыба гниет с головы, и некоторых людей пора осадить. Как можно толкать пожилого человека?! И еще толпой в масках подскакивать?

Этот так называемый безопасность слишком в себя поверил и много на себя берет. Ситуация со Стилем, ситуация с Мавриным, ситуация с пожилым человеком? Что будет дальше?» – написал босс «Титана » Зуев.