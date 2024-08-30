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Илья Лисицын: «Какие полмиллиона Прокопу? Он ничего не показывает на поле»

В «Народной Команде» заявили, что Прокоп переоценен в медиафутболе

Илья Лисицын: «В медиафутболе просто взрывают рынок, игроков закидывают деньгами. Яркий пример – Миша Прокоп. Как медийная единица – да, хорошо. Как футболист – за что такие баснословные деньги? Сколько он забил за все сезоны, два гола?

Говорили, что он просил полмиллиона у «Чисто Питер» – за что, какие полмиллиона? За то, что он медийная единица? Он ничего не показывает на поле. В третьем сезоне он был хорош, в четвертом и пятом – все».

Степ: «При нынешнем уровне футбола он уже достаточно средний игрок, по-футбольному он особо не помощник».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Народной Команды»
logo«Степ» Александр Степанов
деньги
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoПрокоп
logoНародная Команда
logoЧисто Питер
Илья Лисицын
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