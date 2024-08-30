Илья Лисицын: «Какие полмиллиона Прокопу? Он ничего не показывает на поле»

В «Народной Команде» заявили, что Прокоп переоценен в медиафутболе

Илья Лисицын: «В медиафутболе просто взрывают рынок, игроков закидывают деньгами. Яркий пример – Миша Прокоп . Как медийная единица – да, хорошо. Как футболист – за что такие баснословные деньги? Сколько он забил за все сезоны, два гола?

Говорили, что он просил полмиллиона у «Чисто Питер » – за что, какие полмиллиона? За то, что он медийная единица? Он ничего не показывает на поле. В третьем сезоне он был хорош, в четвертом и пятом – все».

Степ: «При нынешнем уровне футбола он уже достаточно средний игрок, по-футбольному он особо не помощник».