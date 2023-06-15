Губерниев покинул «БроукБойз», ни разу не сыграв: «Медийный футбол – никакой не медийный, а грязная вторая лига. Дайте в соперники Бузову, Загитову, Плющенко»
Дмитрий Губерниев покинул «БроукБойз», так и не сыграв ни одного матча.
«В течение последнего года я залечивал травму руки и собирался сыграть в Медиалиге за «Броуков», но сейчас хочу сообщить:
Медийный футбол – на самом деле никакой не медийный футбол, а грязная вторая лига, где профессионалы выбивают друг другу зубы.
Дайте нам в соперники Ольгу Бузову, Алину Загитову, Евгения Плющенко или Егора Дружинина. Вот это будет настоящий медийный футбол, а принимать участие в нынешней профанации я не собираюсь и покидаю «Броуков» до лучших времен», – сказал Губерниев.
* как маленький, будто не знал куда полез. Ему только против Бузовой и играть. Тьфу! 🤮
Какой футбол, прости господи?
Возьмите
Слабак и трус.