Губерниев покинул «БроукБойз», ни разу не сыграв: «Медийный футбол – никакой не медийный, а грязная вторая лига. Дайте в соперники Бузову, Загитову, Плющенко»

Теги Дмитрий Губерниев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Губерниев покинул «БроукБойз», так и не сыграв ни одного матча.

«В течение последнего года я залечивал травму руки и собирался сыграть в Медиалиге за «Броуков», но сейчас хочу сообщить:

Медийный футбол – на самом деле никакой не медийный футбол, а грязная вторая лига, где профессионалы выбивают друг другу зубы.

Дайте нам в соперники Ольгу Бузову, Алину Загитову, Евгения Плющенко или Егора Дружинина. Вот это будет настоящий медийный футбол, а принимать участие в нынешней профанации я не собираюсь и покидаю «Броуков» до лучших времен», – сказал Губерниев.

10 комментариев

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blaugrano
Хоакин, Ибрагимович, Губерниев... и все в один сезон. Уходит эпоха.
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Ник Гре
Добавим ему в резюме: "Ещё и трусливый".
* как маленький, будто не знал куда полез. Ему только против Бузовой и играть. Тьфу! 🤮
+8
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Н.Ф.
Этот шоумен 100-метровку за... 38 секунд бегает.
Какой футбол, прости господи?
+3
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Новый тренер ФК Спартак
так об этом уже сто раз говорили , что там днище со сбитыми летчиками и какието типы из 2 лиги а то и хуже
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А.Э.РАСИМ
По сути а медийной лиге могут сыграть все.
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ymuller
да, такой и должна быть медиалига по-хорошему, не понимаю почему представители говорят что это неинтересно будет, мне было бы интересно посмотреть на звезд настоящих на поле, чем на футбиков-ноунеймов, которые в футбольном плане ничего выдающегося все равно не покажут
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Михаил1970
Ответ blaugrano
Хоакин, Ибрагимович, Губерниев... и все в один сезон. Уходит эпоха.
Ради игры с Бузовой он готов вернуться.
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TiNO
Травму руки получил в стиле Дзюбы?)))
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Честный контроль
"Дайте в соперники Бузову, Загитову, Плющенко"
Возьмите
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Olga.t
на какие бы любительские соревнования не заявлялся Губерниев, он буквально всё превращал в низкосортную клоунаду, участия как такового не было.
Слабак и трус.
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