«Раньше надо было уходить». Айрапетян об уходе Маврина из «Амкала»

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Арам Айрапетян прокомментировал уход Василия Маврина из «Амкала».

«Это назревало. Раньше надо было это делать. В «Амкале» уже сформировался микроклимат – все было у них отлично. Но начали приходить люди, которые не всегда могут воспринимать Васю, как воспринимали его сокомандники в их микроклимате до этого.

Создавались конфликты, хотя все знают, какой он импульсивный. Начал нарушаться нужный баланс. Я считаю, что уход Васи – это правильный ход, win-win для обеих сторон», – заявил экс-тренер Reality.

Дьяков, Логашов, Акоп, Тигиев и Маврин – игроки ФК «Деньги»

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