Некит: «Турнир в Казахстане создал не меньше инфоповодов, чем Winline Медиалига»

Теги Дидар Сыдыкбек 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк 1XBET Media Football League Медиафутбол

Некит поделился впечатлениями после победы на турнире 1XBET MFL в Казахстане.

В финале 2Drots одержали победу над Fight Nights в серии пенальти (1:1, 5:3).

«Мне кажется, сам турнир за три недели создал не меньше инфоповодов, чем Winline Медиалига в Москве. Здесь было все. Конечно, не все идеально, но все равно эмоции он нам подарил. 

Единственный минус – не было возможности тренироваться каждый день, поле давали три раза в неделю. Нужно это исправить, чтобы все команды могли готовиться. Но тогда надо матчи проводить каждые три дня, а не раз в неделю.

Дидар в любом случае красавчик. Люди в Казахстане обратили внимание на медиафутбол, следующий турнир здесь будет еще круче», – сказал босс 2Drots.

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