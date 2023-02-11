Некит: «Турнир в Казахстане создал не меньше инфоповодов, чем Winline Медиалига»

Некит поделился впечатлениями после победы на турнире 1XBET MFL в Казахстане.

В финале 2Drots одержали победу над в серии пенальти (1:1, 5:3).

«Мне кажется, сам турнир за три недели создал не меньше инфоповодов, чем в Москве. Здесь было все. Конечно, не все идеально, но все равно эмоции он нам подарил.

Единственный минус – не было возможности тренироваться каждый день, поле давали три раза в неделю. Нужно это исправить, чтобы все команды могли готовиться. Но тогда надо матчи проводить каждые три дня, а не раз в неделю.

Дидар в любом случае красавчик. Люди в Казахстане обратили внимание на медиафутбол, следующий турнир здесь будет еще круче», – сказал босс 2Drots.