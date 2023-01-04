Экс-тренер «Амкала» Бабин продает видеопоздравление за 999 рублей

Теги Амкал Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

У экс-главного тренера «Амкала» Юрия Бабина можно заказать видеопоздравление за 999 рублей.

Бабин возглавил «Амкал» в сентябре 2022-го перед вторым сезоном Winline Медиалиги.

Под руководством тренера в МФЛ «Амкал» провел 7 матчей в турнире, в которых одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл. Также Бабин руководил командой в 1/64 финала Кубка России.

За время руководства командой Бабиным, из клуба ушли несколько игроков из-за разногласий с тренером.

После увольнения Бабина и.о. главного тренера «Амкала» был назначен Василий Маврин.

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