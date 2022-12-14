«Медиалига уступает любительскому футболу 8 на 8. Там решения тренера не обсуждаются». Бабин о своем будущем

Экс-главный тренер «Амкала» Юрий Бабин рассказал об уровне медийного футбола и своем будущем.

«Я пока не определился – до Нового года буду заниматься другими проектами. Я веду свой тренерский курс и обучаюсь. После Нового года я открыт к предложениям и профессиональным, и любительским. Я различные варианты рассматриваю.

Я открыт к различным медиафутбольным предложениям, теперь я более опытный. Но теперь будет сложнее договориться – на переговорах с «Амкалом» я не знал подводных камней и не торговался по зарплате. Мне был интересен сам опыт.

В «Амкале» мы сделали все очень быстро. Кое-какие вещи мы опустили. Мы не обсудили статусы особенных игроков, мы не обсудили дисциплинарные меры, кризисные ситуации. Для меня какие-то вещи были очевидны.

Я скажу так, что в каких-то вещах Медиалига уступает любительскому футболу 8 на 8. Там решения тренера не обсуждаются. Некоторые команды 8 на 8 более солидные в плане внутреннего устройства чем команды Медиалиги», – заявил Бабин.