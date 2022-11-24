Василий Маврин: «В жопу все эти награды и номинации! Я к ним отношусь как к игрушкам»
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин высказался о непопадании в номинанты на звание лучшего полузащитника года в медиафутболе.
«Выкатили список на звание лучших чего-то там! Нет меня – и не страшно! В жопу все эти награды и номинации!
Никогда не понимал, нафиг они нужны. Я, правда, к наградам отношусь как к игрушкам», – написал Василий в своем телеграм-канале Mavrin Coach.
Winline Медиалига совместно со Sports.ru наградит лучших игроков года в 11 номинациях.
Комментарии