Текила о хейте «Родины Медиа»: «Это bullshit! У нас 15 медийных»

Президент Текила высказался о хейте в адрес команды.

– Про вас говорят, что у вас нет медиа. В том плане, что играют только профики.

– «Козлам» два гола забил Дехтер – это пранкер. У него миллионы просмотров в тик-токе, сотни тысяч в инсте. Он делает перфомансы. Скоро выйдет дисс, кстати говоря, на очень известного игрока в медиафутболе. Ну, он продвигается в медиа, он забил два гола.

Я могу тебе сейчас и про Поликарпа рассказать, про Толю Гасилина. Я тебе говорю про тех игроков, которые не просто стоят на бровке, они выходят на поле. Про себя я молчу, потому что я в футболе, я в жизни команды.

– Но все равно о вашей команде пишут – зачем Вторая лига заявилась в медиа?

– Это bullshit. Если посмотреть нашу заявку, то у нас всего за всю регулярку было два игрока из «Родины-2», и то мы их не задействовали полностью в играх. Да, Паня – игрок основы в защите, но это единственный игрок из «Родины-2». Всех остальных мы собрали за две недели.

У нас всего 8 профиков было по регламенту, 15 медийных и 5-6 любителей. Мне кажется, мы хорошо движемся в медиа. Мы развиваемся, пробуем каждый день что-то новое. Последний челлендж с хорошо набрал. Конечно, хочется большего.

Мы не хотим уходить в тень после сезона, у нас есть планы на декабрь, январь и февраль. Будем развиваться и наращивать обороты. Несмотря на морозную погоду, пришло достаточно много болельщиков, они кричали «Родина», и я кайфовал», – сказал Текила в интервью телеграм-каналу «Крысева».