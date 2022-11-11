«Не закончу с футболом, пока не выиграю Премьер-лигу и Лигу чемпионов». Трегулов о планах на будущее

Теги Дамир Трегулов Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Нападающий ФК «Деньги» Дамир Трегулов прокомментировал свои планы на будущее. 

«На самом деле планы у меня грандиозные. Я всю жизнь говорил, что не закончу с футболом, пока не выиграю Премьер-лигу и Лигу чемпионов. 

Так что буду пытаться заполучить эти трофеи в попытках обмануть футбол снова. 

На самом деле пока нет никах планов, я живу сегодняшним днем, у меня на уме только Медиалига», – заявил Трегулов телеграм-каналу Radio Media.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные