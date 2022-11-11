«Не закончу с футболом, пока не выиграю Премьер-лигу и Лигу чемпионов». Трегулов о планах на будущее
Нападающий ФК «Деньги» Дамир Трегулов прокомментировал свои планы на будущее.
«На самом деле планы у меня грандиозные. Я всю жизнь говорил, что не закончу с футболом, пока не выиграю Премьер-лигу и Лигу чемпионов.
Так что буду пытаться заполучить эти трофеи в попытках обмануть футбол снова.
На самом деле пока нет никах планов, я живу сегодняшним днем, у меня на уме только Медиалига», – заявил Трегулов телеграм-каналу Radio Media.
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