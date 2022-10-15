53-летний Градиленко сыграл за свою команду GOATS в Медиалиге

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко дебютировал в Winine Медилиге в качестве игрока в матче 5-го тура против (4:2).

Дмитрий вышел на поле за 40 секунд до конца матча, заменив Лопеса. Ему передали капитанскую повязку.

После матча Градиленко прокомментировал свою игру:

– Конечно же, я хотел выйти.

– Вышли на 40 секунд, получается. Под премиальные?

– Ваши коллеги отвлекли, я пропустил паузу, хотел сыграть больше.

– А что сами рассчитывали показать на поле?

– Ничего. Поймите, у нас, к сожалению, было два медийных на поле во втором тайме, а замен больше не было. А так как Лопес не готов физически, я думаю ему это интервью переведут на португальский, поэтому мне надо было выйти. Он умер. Он не выдерживал того давления, которое оказывал нам соперник.

– Новые экспериментальные правила как вам?

– Ужасно. Я хотел выйти раньше на 5 минут, но если бы я вышел, когда этот желтый мяч (бонусный мяч – прим. Sports.ru) был и я бы, извините, обосрался, нам бы за 2 мяча бы засчитали.

– А если бы забили?

– Я бы не забил, – сказал Дмитрий в послематчевом интервью Медиалиге.