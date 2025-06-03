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Как попасть на UFC в Баку: есть два свободных билета от Olimpbet

Канал Namys Fighting дает возможность попасть на легендарный турнир!

Совсем скоро, 21 июня, Баку станет ближайшей точкой на карте UFC для фанатов ММА из Казахстана. YouTube-канал Namys Fighting в своем новом материале сделал обзор на предстоящий турнир и дает отличную возможность оказаться на этом событии лично.

В этом видео боец Naiza FC Фаниль Рафиков и Михаил из «Вестник ММА» выбрали, какой поединок UFC Баку станет самым захватывающим для азербайджанских болельщиков, а также ответили на вопрос, сможет ли Рафаэль Физиев прервать серию поражений. Об этом и много 

Более того, каждый зритель может выиграть два билета на этот турнир в Баку. Для этого вам нужно проявить свою фантазию и выступить в роли матчмейкера.

Придумайте самые крутые и реалистичные пары бойцов, которые могли бы сделать кард в Баку еще зрелищнее и напишите об этом в комментарии под видео. Фаниль Рафиков лично выберет лучший вариант, автор которого и станет счастливым обладателем билетов.

Переходите на канал Namys Fighting, смотрите видео и участвуйте в розыгрыше. Возможно, именно вы отправитесь в Баку, чтобы вживую увидеть звезд UFC!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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