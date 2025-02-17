PWL 8 в Алматы: дата, билеты, список участников в обзоре от Olimpbet

25 февраля Алматы пройдет борцовский супертурнир PWL 8, где американец Кайл Снайдер проведет сразу две схватки – против казахстанца Ризабека Айтмухана и россиянина Алихана Джабраилова. Подробности об участниках турнира – в обзоре от Olimpbet.

Что: восьмой турнир Профессиональной борцовской лиги, PWL 8

Когда: 25 февраля 2025 года

Где: Казахстан, Алматы, Дворец спорта им. Балуана Шолака

Фишка ивента: мировая звезда вольной борьбы Кайл Снайдер проведет две схватки





Всего на турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы примут участие 19 борцов, представляющих 11 стран.

Билеты на PWL 8: где купить и сколько стоят

Билеты на PWL 8 в Алматы можно приобрести онлайн на сайте Ticketon.kz . Стоимость зависит от сектора.

Самые бюджетные варианты — на угловых секторах, их можно приобрести за 5 000 тенге. Места ближе к ковру предлагаются в ценовом диапазоне от 50 000 до 75 000 тенге.

Событие вечера: два боя Кайла Снайдера

Снайдер — выдающийся и самый молодой олимпийский чемпион из США по вольной борьбе (Рио-де-Жанейро-2016). Славится агрессивным и напористым стилем и считается одним из самых титулованных американских борцов в истории. Достижения Кайла включают олимпийское золото и серебро (ОИ-2020), три титула чемпиона мира и множество других наград.

Cоперниками Снайдера на PWL 8 станут казахстанец Ризабек Айтмухан и россиянин Алихан Жабраилов. В обеих схватках аналитики БК Olimpbet отдают американцу небольшое преимущество.

Кайл Снайдер — Ризабек Айтмухан

Расклад на этот бой у аналитиков Olimpbet – не в пользу принимающей стороны. И это притом, что казахстанский вольник — один из самых талантливых и перспективных борцов страны.

Главное достижение Ризабека Айтмухана — золото на чемпионате мира в 2023-м. Помимо этого, он двукратный серебряным призер чемпионата Азии (2023, 2024).

Кайл Снайдер — Алихан Джабраилов

Вероятность победы россиянина Алихана Джабраилова в схватке с американцем Olimpbet оценивает еще ниже. Хотя за плечами российского спортсмена немало выигранных турниров.

Самые значимые достижения Алихана Джабраилова — бронза чемпионата мира в Астане в 2019 году, золото чемпионата Европы (Варшава-2021), а также два золота на Кубке мира (Якутск-2019, Белград-2020).

Важные бои на PWL 8

Помимо Ризабека Айтмухана, в турнире Профессиональной борцовской лиги примут участие еще два представителя Казахстана.

Жамиля Бакбергенова — Айпери Медет-кызы (Кыргызстан)

Жамиля Бакбергенова — трехкратная чемпионка Азии, трижды завоевывала серебряные медали чемпионата мира и неоднократно занимала призовые места на престижных международных турнирах.

Соперницей казахстанки стала Айпери Медет-кызы — одна из самых успешных и узнаваемых атлеток Кыргызстана. Ее самое значимое достижение — серебро на ЧМ-2023, также можно выделить золото на летних Азиатских играх в 2023-м.

Азамат Даулетбеков — Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

Эксперты Olimpbet считают тактически грамотного Азамата Даулетбекова фаворитом в схватке с Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Хотя достижения казахстанца чуть менее значимые: две бронзы чемпионатов мира и три титула лучшего в Азии против серебряной медали борца из Беларуси на Олимпиаде-2020.

Другие участники

Помимо схваток Кайла Снайдера и Азамата Даулетбекова, в вольной борьбе намечена еще одна. Остальные пять пройдут в греко-римском стиле.

Автандил Кенчадзе (Грузия) — Ахмед Усманов (Россия)

Вольная борьба. Автандил Кенчадзе — грузинский борец, известный своей техникой и упорством на ковре. Его достижения включают титул чемпиона мира в 2024-м и серебряную медаль ЧМ-2018.

Ахмед Усманов — российский спортсмен, который славится физической силой и агрессивным стилем борьбы. Из самых значимых его наград можно отметить три золотые медали на ЧМ-2023, чемпионате Европы-2024 и Кубке мира-2020.

В этом поединке, по оценкам Olimpbet, вероятность победы россиянина составляет гораздо выще.

Акжол Махмудов (Кыргызстан) – Ибрагим Ганем (Франция)

Греко-римская борьба. Акжол Махмудов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио-2020, бронзу на ОИ-2024 в Париже, дважды становился чемпионом мира (2022 и 2023) и Азии (2018 и 2022).

Достижения Ибрагима Ганема включают золото и серебро на чемпионатах мира 2023 и 2024 годов. Также он занимал второе место на Европе в 2023-м.

Акжол Махмудов — безоговорочный фаворит у аналитиков Olimpbet, в то время как у Ганема практически нет шансов на победу.

Луис Орта Санчеc (Куба) — Славик Галстян (Армения)

Греко-римская борьба. Луис Орта Санчеc — мощный кубинский борец, который уже успел стать олимпийским чемпионом в Токио-2020, а также завоевать бронзу на ОИ-2024 в Париже. Помимо этого, Луис неоднократно занимал престижные места на других значимых турнирах, например, на чемпионате мира и Панамериканских играх.

Славик Галстян — менее титулованный армянский спортсмен, который отличился лишь бронзовыми медалями на чемпионате мира (2019) и Европы (2021 и 2022).

По мнению Olimpbet, фаворит схватки — Луис Орта Санчез.

Айк Мнацаканян (Болгария) — Сергей Степанов (Россия)

Греко-римская борьба. У Айка Мнацаканяна — по две бронзовые медали на чемпионате мира и Европы, что доказывает его хороший уровень. Сергею Степанову нечем парировать. Он дважды побеждал только на чемпионате России.

Артур Саргсян (Россия) — Габриэль Росильо (Куба)

Греко-римская борьба. Артур Саргсян — многократный чемпион России, но, главное, обладатель бронзовой медали на чемпионате мира 2021 года. Он идет фаворитом в этом противостоянии, хотя соперник совсем непрост.

Габриэль Росильо завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже 2024, стал чемпионом мира в 2023-м, а также двукратным чемпионом Панамериканских игр (2019, 2023).

Кирилл Маскевич (Белоруссия) — Айк Хлоян (Армения)

Греко-римская борьба. Из значимых наград Кирилла Маскевича можно выделить серебряную медаль на чемпионате мира в 2021-м, а также золото на Кубке мира в 2020-м. Айк Хлоян — менее опытный и известный борец, который лишь начинает свой путь. Его главные достижения связаны с молодежными соревнованиями: он выиграл чемпионат мира U23 в 2024 году и взял бронзу на Европе U23 в 2023 году.