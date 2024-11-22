Магические прогнозы. Шоу «Расклад» от 1XBET продолжает гадать на спорт
На казахстанском YouTube вышел новый выпуск шоу «Расклад», где присутствует смесь магии и здравого смысла. В новом выпуске мы можем увидеть прогнозы на лучшие предстоящие спортивные события:
Матч между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом»
Матч за звание чемпиона мира по шахматам
Финал 1XBET Кубка лиги
Выпуск полон приятных неожиданностей – гадание на кумалаках, казахский той и многое другое.
Включайся на выпуск и оцени прогнозы ведущих шоу «Расклад».
Опубликовано: Тимофей Голубев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости