Магические прогнозы. Шоу «Расклад» от 1XBET продолжает гадать на спорт

На казахстанском YouTube вышел новый выпуск шоу «Расклад» , где присутствует смесь магии и здравого смысла. В новом выпуске мы можем увидеть прогнозы на лучшие предстоящие спортивные события:

Матч между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом»

Матч за звание чемпиона мира по шахматам

Финал 1XBET Кубка лиги

Выпуск полон приятных неожиданностей – гадание на кумалаках, казахский той и многое другое.

Включайся на выпуск и оцени прогнозы ведущих шоу «Расклад» .