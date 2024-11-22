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Магические прогнозы. Шоу «Расклад» от 1XBET продолжает гадать на спорт

На казахстанском YouTube вышел новый выпуск шоу «Расклад», где присутствует смесь магии и здравого смысла. В новом выпуске мы можем увидеть прогнозы на лучшие предстоящие спортивные события:

  • Матч между «Ливерпулем» и «Реал Мадридом»

  • Матч за звание чемпиона мира по шахматам

  • Финал 1XBET Кубка лиги

Выпуск полон приятных неожиданностей – гадание на кумалаках, казахский той и многое другое. 

Включайся на выпуск и оцени прогнозы ведущих шоу «Расклад»

Опубликовано: Тимофей Голубев
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