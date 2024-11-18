Реклама
0

Испания или Швейцария? Хорватия или Португалия? Аналитика Olimpbet на матчи игрового дня в Лиге наций

Испания – Швейцария. 19 ноября, 00:45 (время Астаны)

Обыграв в пятом туре датчан, «красная фурия» досрочно первенствовала в четвертом квартете элитного дивизиона, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги наций. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что триумфаторы Евро-2024 продлят свою победную серию и во встрече с «крестоносцами».

Правда, заключительный матч группового этапа для сборной Испании не представляет, по сути, никакого спортивного интереса. В отличие от команды Швейцарии, у которой еще остались шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе, пусть они и совсем призрачные.

А чтобы не вылететь в лигу В, швейцарцам необходимо не только самим брать три очка в Испании, но и рассчитывать на то, что Сербия на своем поле проиграет Дании. При этом коллективу Мурата Якина нужно еще выправлять и разницу мячей. Она у нее сейчас значительно хуже, чем у «белых орлов».

Перспективы у альпийской команды, стоит сказать, не самые радужные. А тут еще и статистика явно не в пользу Швейцарии. За всю историю взаимоотношений с Испанией, насчитывающей 26 встреч, она выиграла всего два раза.

Впрочем, одна из этих побед пришлась как раз на Лигу наций. Причем добились ее «крестоносцы» два года назад именно на выезде. Так что заранее праздновать успех «красной фурии» не рекомендуется.

Хорватия – Португалия. 19 ноября, 00:45 (время Астаны) 

Португалия, как и ее испанские соседи, тоже заблаговременно гарантировала победу в четверке. Но эксперты Olimpbet склоняются к тому, что турнирно немотивированные «европейские бразильцы» все равно завершат групповую стадию ЛН-2024/25 без единого поражения.

Хорватия же пока не обеспечила себе прописку в элите Лиги наций на следующий розыгрыш. «Шашечные» все еще могут отправиться в дивизион В, правда, не напрямую, а через стыковые матчи.

Чтобы избежать ненужной нервотрепки, балканцам надо взять одно очко в домашнем сражении с португальцами. Тогда команда Златко Далича станет недосягаемой для поляков и шотландцев, которые параллельно будут выяснять отношения между собой в Варшаве.

И аналитики Olimpbet склоняются к тому, что сборной Хорватии по силам добиться приемлемого для нее результата. Хотя все же шансы португальцев на успех немного более ожидаемы.

Опубликовано: Тимофей Голубев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Фаниль Рафиков: «Я планирую вернуться в феврале»
вчера, 14:55Реклама
Главные матчи заключительного тура Лиги наций – в аналитике Olimpbet
вчера, 13:49Реклама
Заключительный матч Казахстана в Лиге наций – в аналитике Olimpbet
17 ноября, 09:17Реклама
Решит ли сборная Германии свою задачу досрочно?
16 ноября, 09:15Реклама
Манчестер Сити или Тоттенхэм? Что выбрала судьба?
15 ноября, 16:06Реклама
Смогут ли Испания с Португалией досрочно выиграть свои группы?
15 ноября, 11:13Реклама
Норвегия – Казахстан: матч, в котором решается только судьба Черчесова
15 ноября, 10:45Реклама
Акция «1xPunch» ОТ 1XBET
15 ноября, 08:41Реклама
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET
15 ноября, 07:08Реклама
Забьет ли сборная Казахстана первый гол в Лиге наций?
14 ноября, 12:11Реклама