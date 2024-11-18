Испания или Швейцария? Хорватия или Португалия? Аналитика Olimpbet на матчи игрового дня в Лиге наций

Испания – Швейцария. 19 ноября, 00:45 (время Астаны)

Обыграв в пятом туре датчан, «красная фурия» досрочно первенствовала в четвертом квартете элитного дивизиона, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги наций. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что триумфаторы Евро-2024 продлят свою победную серию и во встрече с «крестоносцами».

Правда, заключительный матч группового этапа для сборной Испании не представляет, по сути, никакого спортивного интереса. В отличие от команды Швейцарии, у которой еще остались шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе, пусть они и совсем призрачные.

А чтобы не вылететь в лигу В, швейцарцам необходимо не только самим брать три очка в Испании, но и рассчитывать на то, что Сербия на своем поле проиграет Дании. При этом коллективу Мурата Якина нужно еще выправлять и разницу мячей. Она у нее сейчас значительно хуже, чем у «белых орлов».

Перспективы у альпийской команды, стоит сказать, не самые радужные. А тут еще и статистика явно не в пользу Швейцарии. За всю историю взаимоотношений с Испанией, насчитывающей 26 встреч, она выиграла всего два раза.

Впрочем, одна из этих побед пришлась как раз на Лигу наций. Причем добились ее «крестоносцы» два года назад именно на выезде. Так что заранее праздновать успех «красной фурии» не рекомендуется.

Хорватия – Португалия. 19 ноября, 00:45 (время Астаны)

Португалия, как и ее испанские соседи, тоже заблаговременно гарантировала победу в четверке. Но эксперты Olimpbet склоняются к тому, что турнирно немотивированные «европейские бразильцы» все равно завершат групповую стадию ЛН-2024/25 без единого поражения.

Хорватия же пока не обеспечила себе прописку в элите Лиги наций на следующий розыгрыш. «Шашечные» все еще могут отправиться в дивизион В, правда, не напрямую, а через стыковые матчи.

Чтобы избежать ненужной нервотрепки, балканцам надо взять одно очко в домашнем сражении с португальцами. Тогда команда Златко Далича станет недосягаемой для поляков и шотландцев, которые параллельно будут выяснять отношения между собой в Варшаве.

И аналитики Olimpbet склоняются к тому, что сборной Хорватии по силам добиться приемлемого для нее результата. Хотя все же шансы португальцев на успех немного более ожидаемы.