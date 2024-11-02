Камил Карате – новый амбассадор казахстанского букмекера

Казахстанская букмекерская компания Tennisi.kz объявила о сотрудничестве с бойцом ММА Камариддином Хасановым, более известном, как Камил Карате.

Уроженец таджикской ССР является многократным чемпионом Таджикистана и серебряным призёром чемпионата мира по карате. Как боец ММА он выступал в промоушенах Hardcore и Octagon. В последнем на данный момент поединке Камил одолел бойца из Узбекистана – Одилхона Камолова.

Сам боец в своём инстаграм-аккаунте написал: «С радостью сообщаю о начале сотрудничества в качестве бренд-амбассадора компании Tennisi.kz. Впереди нас ждут совместные победы, яркие события, новости и качественный контент». Под постом – десятки одобрительных комментариев от фанатов бойца.

Для Tennisi.kz ноябрь начался не только с нового приятного сотрудничества с Камилом Карате, компания также анонсировала акцию «Бонусябрь», в которой игроки ежедневно получают различные призы за выполнение простых и нескучных заданий.