«Барысу» прогнозируют рекордную в этом сезоне победную серию

Казахстанский клуб впервые в нынешнем чемпионате выиграл два матча подряд, а сегодня может одержать и третью победу.

«Барыс» (Астана) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 29 октября, 19:00 (время Астаны)

Едва ли не впервые в сезоне казахстанский хоккейный клуб является фаворитом матча КХЛ. Эксперты Olimpbet не сомневаются, что «Барыс» продлит свою победную серию.

Астанинцы провели первый выезд после так называемой революции. Новый генеральный директор клуба Нурлан Оразбаев расторг контракты с североамериканскими легионерами и назначил Галыма Мамбеталиева новым главным тренером – третьим за сезон. Возможно, именно связке Оразбаев – Мамбеталиев удалось подобрать нужные слова или действия, чтобы вывести команду из кризиса.

В первом матче было поражение от «Локомотива» (1:3) уже не было разгромным. Более того, казахстанские гастролеры смогли забить лидеру КХЛ.

Затем впервые в сезоне астанчане выдали победную серию, обыграв минское «Динамо» (2:1) и «Сибирь» (3:1). Причем в этих встречах они не провалились ни в одной из своих слабых позиций – много не пропустили, забили в пустые ворота, отличились в большинстве и своими голами порадовали казахстанцы. Да, пока что «Барыс» остается последней командой КХЛ, но может перестать носить это название уже в этой домашней серии.

Пекинские «драконы», которые свои матчи проводят в подмосковных Мытищах, в турнирной таблице далеко от «Барыса» не ушли. «Куньлунь» тоже борется за выживание, являясь аутсайдером Западной конференции. У команды была долгая домашняя серия, в которой она проиграла все пять матчей. Но по ходу сезона китайский клуб, тем не менее, показал, что может огрызаться, доводя до дополнительного времени игры с такими командами, как «Локомотив» и ЦСКА.

Учитывая, что «Барыс» на подъеме и будет стремиться продлить победную серию и порадовать своих болельщиков, аналитики Olimpbet прогнозируют, что команда выиграет с разницей в три гола и более.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток). 29 октября, 19:00

В Восточной конференции КХЛ, в которой выступает «Барыс», команды идут очень плотно. Даже пара набранных очков способна изменить гонку в топ-3. И сегодня, по мнению экспертов Olimpbet , свои позиции сможет укрепить «СЮ».

«Салават Юлаев» идет шестым на Востоке, набрав 20 очков. Но от идущего третьим «Ак Барса» его отделяет всего пара баллов. К тому же уфимцы провели всего 16 матчей – меньше всех в конференции.

На игровом качестве команды однозначно сказываются большие паузы. Так, с «Адмиралом» будут сыграны спаренные матчи. А перед этим был очередной отдых в пять дней, что, несомненно, выбивает из тонуса.

«СЮ» не хватает стабильности – он чередует победы с поражениями. Но сейчас у подопечных Виктора Козлова есть хорошая возможность выйти на победную серию, так как в последнем матче они обыграли «Торпедо» (5:4).

«Адмирал», спонсором которого является Olimpbet, замыкает на Востоке зону плей-офф. В Уфу команда прибыла из Казани, где проиграла два матча «Ак Барсу». На своей арене дальневосточный клуб демонстрирует комбинационную игру в атаке и обороне, а вот на выезде чаще допускает ошибки и пропускает.

В целом в «Адмирале» делают упор на атакующий хоккей, хозяева могут поймать соперника на контратаках. Но при этом «зеленым» нужно опасаться натурализованного форварда сборной Казахстана Егора Петухова, который уже набрал 12 (9+3) очков.

Учитывая атакующий потенциал обеих команд, в этой встрече, как считают аналитики Olimpbet , будет заброшено более 5,5 шайбы.